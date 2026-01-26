內地男在港駕Tesla載客非法取酬　官斥明顯有目的來港犯案　囚8月

內地男子涉借舊同學證件，透過「高德打車」，駕著其Tesla Model S在港接單，兩月內賺逾7萬元，卻遇上臥底警員，他被捕後警誡下認想：「搵多啲錢。」他早前承認違反逗留條件等19罪，署理主任裁判官香淑嫻今（26日）在粉嶺裁判法院判刑指，被告購入涉案Tesla私家車，明顯有目的來港犯案，庭上亦透露被告花了30萬人民幣買車，官指他致其現在的經濟情況是自己招來，且被告不但「揸白牌車」，更沒有第三者保險，對社會構成威脅，判他入獄8個月及停牌18個月。



被告曾鈺霖（39歲，無業）報稱居於內地，以廣東話應訊，被控17項違反逗留條件，1項駕駛/使用汽車以作出租或取酬載客用途，以及1項沒有第三者保險而使用汽車罪，指被告於2025年6月20日至8月21日在港犯案。

被告曾钰霖在粉嶺法院認罪囚8個月停牌18個月。（資料圖片）

被告曾任解放軍5年

辯方求情時指，報告內容正面，顯示被告以前是節儉、守紀律的人，因財政壓力才干犯本案。辯方亦引述被告妻子和母親的求情信，指被告是極為負責的人，一直嘗試賺錢養活家庭。辯方早前求情透露，被告曾任5年解放軍，前同事及一名退役軍人有為被告撰求情信，指被告過往行為良好。

駕車時無第三保對社會構成威脅

裁判官判刑時指，被告在港「揸白牌車」，違反逗留條件，而且沒有第三者保險下駕駛。裁判官指若發生意外導致人命傷亡，對方或未能獲得保險賠償，被告的犯案行為令道路使用者沒有得到保障，亦對社會構成威脅。

以30萬人民幣買車代步

裁判官又指，被告的犯案時間長，橫跨數月，涉及691次車程。而被告在案發前購入涉案車輛，明顯有目的來港犯案。裁判官續指，被告的經濟狀況不能構成求情理由，並透露被告曾在內地以30萬人民幣買車代步，直指其經濟狀況是自己招致的。惟裁判官考慮被告坦白認罪，將事件和盤托出，顯示其悔意，最終判他入獄8個月及停牌18個月。

被告駕Tesla Model S接客

案情指，被告由內地訪港，其入境條件包括不得開辦或參與業務。警方在去年8月21日進行打擊白牌車行動，臥底警員在「高德地圖」手機平台預約由元朗去上水圍的車程，以支付寶付184元。被告以用戶名「王師傅」接單，駕駛一輛Tesla Model S私家車接載臥底警。

警誡下稱想搵多啲錢

警方在車程中截停被告，被告僅能提供中國護照和駕駛執照，其證件顯示逗留時效為去年8月19日至8月26日。被告警誡下稱，他想「搵多啲錢」養家才開車接客，並稱一名惠州的老同學用其香港身份證為他開了「高呼叫車」的戶口，供他使用。

兩個月收入達7.3萬

調查顯示，被告手機內的召車程式「高呼叫車」和「宇宙call車」戶口均是借用「王煒坤」的香港身份證和駕照開立，並連結至被告的東亞銀行戶口。「宇宙call車」程式紀錄顯示，被告於涉案的2個月內進行了691次車程，收入達7.3萬元。

案件編號：FLCC 1794/2025