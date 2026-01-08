內地男高德接單兩月賺7萬　求情稱斷供Tesla或得個桔　還柙候判

內地男司機涉借舊同學證件，透過「高德打車」在港接單，兩月內賺逾7萬元。男司機今（8日）在粉嶺裁判法院承認違反逗留條件等19罪。辯方求情指，被告為了來港揸網約車，購入一輛Tesla，他將來斷供後亦「得個桔」，又指他只犯案兩月，對本地市場影響不大。署理主任裁判官香淑嫻反問：「專登買車嚟犯法？」先為被告索取背景報告，押後至1月26日判刑，被告期間須還押。



被告曾钰霖（39歲，無業）報稱居於內地，以廣東話應訊，被控17項違反逗留條件，1項駕駛/使用汽車以作出租或取酬載客用途，以及1項沒有第三者保險而使用汽車罪。

被告曾钰霖在粉嶺法院承認違反逗留條件等19罪。(資料圖片)

辯方指被告曾鈺霖或斷供Tesla或得個桔，被官質疑特登買部車來犯法。（資料圖片 ）

曾任解放軍陸軍班長

辯方求情指，被告是廣東人，他是家庭支柱，與妻子育有兩名5歲和6歲子女，父親有腦瘤。被告曾任5年解放軍，曾是陸軍班長，他退役後在商場從事管理，職至經理，月入約2萬多，惟他在2024年內地失業，一直找不到工作。辯方指，被告所有收入都用在家庭上，求法庭輕判。

求情稱被告買車亦有成本

署理主任裁判官香淑嫻關注，被告的犯罪得益高達7萬多元。辯方回應被告購買車輛亦有成本。香官聞言問：「專登買咗架車嚟犯法？」辯方確認被告購入的Tesla仍未供斷，望法庭考慮被告：「好大機會都係得個桔。」被告犯案約兩個月，對本地就業市場的影響不算最嚴重。香官先為被告索取背景及經濟狀況報告，押後至1月26日判刑，被告須還押。

被告駕Tesla接載臥底警

案情指，被告由內地訪港，其入境條件包括不得開辦或參與業務。警方在8月21日進行打擊白牌車行動，案中臥底警員在「高德打車」手機平台預約由元朗去上水圍的車程，以支付寶付184元。被告以用戶名「王師傅」接單，駕駛一輛Tesla私家車接載臥底警。警方在車程中截停被告，被告僅能提供中國護照和駕駛執照，其證件顯示逗留時效為8月19日至8月26日。被告在警誡下稱，他稱想搵多啲錢養家先開車接客。

被告2月內接載600車程賺7.3萬

調查顯示，被告手機內的「高德打車」戶口是以黃偉坤（音譯）的香港身份證登記，連接了被告的東亞銀行戶口。「高德打車」供應商「宇宙call車」程式紀錄顯示，被告於涉案的2個月內有進行了逾600次車程，收入達7.3萬元。

用舊同學證件登記對方不知情

被告其後在錄影會面表示，他借用舊同學黃偉坤的證件登記網約車平台戶口，黃基於信任借出證件，並不知情。被告承認，他知道提供打車服務需要持有出租汽車許可證 。

案件編號：FLCC 1794/2025