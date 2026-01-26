《香港01》經濟高峰論壇｜黃偉綸：不可以吃老本　團結可找一片天

《香港01》經濟高峰論壇今日（26日）舉行，財政司副司長黃偉綸透過視像發表題為《從「超級聯繫人」到「國家價值創造中心」：科創驅動的香港新使命」》主題演講。他指本港在過去一年股市交易非常亮麗，恆指去年全年升了近三成，是2017年以來的最佳表現；但他強調必須繼續努力，不可以「吃老本」。



黃偉綸續說，即使地緣政治惡化，去年的首11個月，本港整體出口貨值上升了逾14%，證明香港可經得起考驗。他說，指出事實不是要「認叻」，但想強調只要大家團結一致，仍然可以找到屬於自己頭上的一片藍天。



財政司副司長黃偉綸以視像形式在《香港01》經濟高峰論壇上發言。（《香港01》）

恆指去年全年升近三成 總集資額2858億增3倍

財政司副司長黃偉綸表示，過去一年無論是股市交易、新股市場和再融資市場，香港的表現都非常亮麗。恆指去年全年升了接近三成，是2017年以來香港最佳的表現；去年的每日成交額達到2,498億元，比較2024年增加近九成。

他表示，在新規集資方面，香港的表現是「全世界第一」，總集資額達到2,858億元，較2024年的880億元升超過三倍。他指，雖然表現非常不錯，但仍必須繼續努力，要力求創新，不可以「吃老本」。

財政司副司長黃偉綸

未來續用全力推動更多有利離岸人民幣發展措施

黃偉綸說，本港在加密貨幣市場上走在世界前列，特別在推進穩定幣發展的時候，當局是求穩求準，進一步提升香港作為國際金融中心的地位，同時在過程中也定下適切的規範適切的護欄（Guardrails）確保金融安全。至於推動人民幣國際化，香港目前是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，處理全球大約80%的離岸人民幣支付款額，未來會繼續用全力推動更多有利離岸人民幣發展的措施，也推出更多以離岸人民幣為基礎的產品，進一步助力人民幣國際化。

《香港01》今日舉行經濟高峰論壇。（《香港01》）

去年首11個月出口貨值上升超過14% 對東南亞增幅特高

黃偉綸指，回看香港在2025年在多個關鍵界別的表現，在金融方面表現亮麗，他憶述去年年初時，隨着地緣政治的惡化，以及不同的單邊不合理的貿易保護措施抬頭，不少的持份者都為了香港作為一個國際貿易中心的前景表示擔心，「事實顯示，香港作為一個國際貿易中心我們是經得起考驗的。」他提到，去年的首11個月，整體出口貨值上升了超過14%，對馬來西亞的出口升超過七成、對越南上升了超過五成、對泰國亦上升了四成。

上述的事實 上述的數據反映了他們的人力 拼搏、靈活，以及在開拓新市場上的努力。當然政府會繼續透過不同的措施，繼續給業界大力的支持。 財政司副司長黃偉綸

至於旅遊方面，黃偉綸說，去年全年訪港旅客大約是4,990萬人次，較前一年上升了12%，長途旅客的市場增長了接近兩成；高於短途的旅客市場。他舉例指，澳洲旅客的增幅超過25%，一些新的市場，例如是海灣合作地區國家，升幅接近八成。他說，指出事實不是要「認叻」，但想強調只要大家團結一致，仍然可以找到屬於自己頭上的一片藍天。