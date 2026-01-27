尿液汽水案退休漢認罪　親友求情稱常以幽默方式為身邊人帶來歡樂

退休離婚漢與超市職員爭執後，涉把尿液加入樽裝汽水放上百佳及惠康貨架，有男童買有黃色液體兼有尿味可能後舉報。退休漢事後被捕，他今(27日)在九龍城法院承認2項罪名。辯方求情指，被告曾任地產經紀，經歷喪親及離婚後，感到抑鬱，因與超市職員有口角，想做惡作劇為對方帶來麻煩，事後已深感後悔，並曾試過輕生，其親友在求情信指，被告為人不計較及樂於助人，常以幽默方式為身邊人帶來歡樂。



裁判官莫子聰指，本案非常特別，被告過往的紀錄良好，惟本案性質嚴重，會考慮一系列判刑可能性，把案押後至2月10日判刑，為被告索取心理專家、精神科、感化及社會服務令等一系列報告。被告續還押候判。



被告認在超市飲品中加入尿液超過1年

被告羅劍毅（63歲）承認1項意圖損害等而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，指他於2025 年 7 月 18 日，在旺角彌敦道 771-775 柏宜中心 2 號地舖惠康超級市場內，非法及惡意使一名陳姓男童飲用含有有害物品，即尿液，意圖使男童受損害、精神受創或惱怒。

被告另認1項「有意圖而企圖使他人受損害、精神受創或惱怒而導致該人服用有害物品」罪，指他由 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 6 日期間（首尾兩日包括在內），於香港非法及惡意使他人服用有害物品，即尿液，意圖使他人受損害、精神受創或惱怒。

兩超市發現可樂疑受污染已通知汽水廠

案情指，太古可樂廠的職員得知百佳及惠康的可口可樂受污染，打開後聞到尿味，至2025年7月，一名陳姓男童在栢宜中心惠康購買可口可樂飲用，惟發現有尿味，遂向衛生署舉報。

瓶內有黃色液體 容量較平常多

其後多間惠康及百佳的分店均發現貨架上的「Coca Cola plus」出現異常，例如樽蓋被開、有尿味、樽底有沉積物、瓶內液體呈黃色，以及容量較平常多等 。翻查閉路電視片段後，發現被告多次將涉案可樂放在貨架上後離開現場。

被告被捕時直認不諱

被告在2025年8月9日在其住所被捕，他在警誡下承認將受污染的汽水放在惠康及百佳的貨架上，因為早前與惠康的職員有磨擦，令他不開心。化驗報告顯示，涉案汽水內含有尿液

曾是地產代理並獲頒傑出員工獎

辯方求情指， 被告現年63歲，在港出生，退休前是地產代理，曾獲頒傑出員工獎項，反映他未犯案前品格正面良好。當時他是與惠康的職員有口角，故想做惡作劇為他人帶來麻煩，現已知道案件性質惡劣，感到非常後悔，本案僅為單一事件。

經歷離婚父母離世及退休後感抑鬱

辯方呈上由被告所撰寫的求情信，提及他經歷離婚、父母離世及退休後，感到抑鬱，故用了不正當的方式發洩情緒，案發後曾想過自殺，已感到後悔莫及。另有親友為被告撰寫求情信指，被告為人不計較及樂於助人，常以幽默方式為身邊人帶來歡樂。

63年來奉公守法已知行為非常惡劣

辯方續求情指，被告在過去63年來奉公守法，已知道自己的行為非常惡劣，事後亦向警方坦白，望法庭可先為被告索取一系列報告，或以判處醫院令等方式為其解決情緒問題，重投社會。

案件編號：KCCC2086/2025