尿液汽水案 被告上庭不再穿享受可樂Ｔ恤 續還押至12.16再訊
撰文：朱棨新
出版：更新：
無業漢涉把尿液加入樽裝汽水後，再放上超市貨架，早前被控1項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪，案件今（21日）九龍城裁判法院再訊。被告繼續毋須答辯，裁判官按控方申請，把案件押後至12月16日再訊，以待警方進一步調查。被告未有保釋申請，繼續還押看管。被告今再上庭時換了，沒再穿著上次印有「Enjoy Coca-Cola」(享受可口可樂)字句的T恤。，改穿一件灰色T恤。
被告羅劍毅（63歲，無業)，被控於2025年8月6日，在香港九龍深水埗西邨路19號南昌薈1樓F104號舖惠康，非法及惡意向他人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即尿液，意圖使該他人受損害、精神受創或惱怒。
案件編號：KCCC 2086/2025
