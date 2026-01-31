今日新聞8分鐘｜船P深夜播勁歌擾民｜孕婦飛的BB搶閘車內出世

青田交匯處鐵騎士失事墮橋 跌落屯門公路浴血 昏迷送院不治

屯門發生致命車禍。今日（30日）下午約5時37分，警方接獲多宗報案，指一名男子倒臥於屯門公路近青田交匯處、往元朗方向路面 ，懷疑他從高處墮下。人員接報趕抵，發現男事主陷於昏迷，立即由救護車送往屯門醫院搶救，傍晚6時36分證實不治。

據了解，該名男子為電單車司機，疑在青田交匯處橋面失事，跌落下面的屯門公路。網上相片可見，一名男子浴血倒臥馬路慢線；橋上有警員調查。警方現正調查意外成因。

有片｜廣福道男子逆線奔跑 持刀男拍打欄杆尾隨 網民憂釀斬人案

今日（31日）凌晨零時33分，警方接獲大埔廣福道一店舖的店主報案，指有街坊向他表示，目擊一名可疑男子持刀在廣福道54-58號外出沒，由他代為報警。惟警員到場未有發現，翻查閉路電視錄影，見有一名30餘歲男子在上址出現，但未有持刀，案件列作發現可疑人士。

有網民在社交平台上載片長1分22秒的車Cam片段，拍攝日期為1月31日。當時車主沿廣福道行駛，至大埔大廈對開一個燈位時，一名穿淺色上衣和黑色短褲的男子沿廣福道逆線跑往寶鄉街方向，狀甚驚恐。與此同時，一名身穿白色上衣和黑色長褲的男子站在廣福道與安富道的十字路口，右手疑持刀狀物體一度拍打路邊欄杆，然後慢慢尾隨逃走男子的方向。

有片｜內地女睇演唱會後遇黑的 啟德去旺角收$250：坑外地人啊？

內地網民在小紅書分享自己來港看完BLACKPINK演唱會後，離開時遇上「黑的」，從啟德去旺角希爾頓花園酒店，短短2.9公里路程，的士男司機卻獅子開大口，一口價開250元，而非採取跳錶收費。最終雙方爭執後，司機終同意跳錶收費，車費僅54元。

紅磡遊艇船P播強勁音樂 包括改版《童話》 居民︰30幾樓都聽到

社交平台threads昨晚（30日）流傳兩條影片，顯示紅磡海逸豪園對出海面有一艘遊艇進行「船P」活動。片中可見，從附近高層單位拍攝，仍然清楚聽到船上播放多首強勁節奏音樂，包括歌手光良的《童話》，卻改成節奏激昂版本，巨大聲浪嚴重滋擾附近居民。水警輪隨後到場，開咪警告遊艇「影響到人哋」，指示船上負責人立即降低音量，同時要求對方到船尾向警員解釋。負責人關掉音響系統，現場回復寧靜。

元朗孕婦腹痛搭的士求醫 親述車內接生經過 感謝司機安慰報警

一名本地孕婦昨日（29日）在元朗住所腹痛，遂電召的士前往港島東區醫院求診，不料途中BB急不及待要出世，嚇得她心慌意亂。幸得的士司機不斷安慰及報警，她在車廂中親手接生，捧着寶寶的小頭顱，聽到清脆的哭聲才放下心頭大石，最終母女平安送抵醫院治理。她由衷感謝司機的協助：「好多謝呢位的士司機，好彩遇到佢！」

上環5100萬日圓劫案｜警拘6人 一報案日男為內應 供資料予匪徒

上環德輔道中昨日（30日）發生巨額劫案，兩名日本籍男子在一間找換店外，被兩名賊人搶去5,100萬日圓（折合約257萬港元），賊人得手後登上私家車逃去。警務處處長周一鳴今日（31日）出席警察學院結業禮後見記者，他指上環日圓劫案，警方至今已拘捕5男1女，包括3名日本人、兩名內地人及1名本地人。其中一名被捕日本人，正是昨日兩名報案人之一，相信他是內應，負責提供資料予匪徒行劫。警方已起回部分日圓，但部分已轉換成其他貨幣，今日下午稍後時間會召開記者會講述詳情。

愛潑斯坦｜文件指Bill Gates曾與俄羅斯女孩有染 患性病隱瞞妻子

據美國司法部公布的最新文件顯示，富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）聲稱，微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）曾與「俄羅斯女孩」發生性關係後感染性病。愛潑斯坦還聲稱，蓋茲曾向他索取抗生素，以便「偷偷給」他當時的妻子梅琳達（Melinda Gates）服用。兩人現已離婚。

解放軍南部戰區黃岩島海空域組織戰備警巡 轟6K越菲軍演區域

新華社報道，1月31日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。報道強調，黃岩島是中國固有領土。

女子篋帶40萬人民幣過關 羅湖口岸斷正 海關：不得超過2萬

近日，一名女子在行李箱中攜帶40萬元人民幣現鈔，經羅湖口岸過關時被查。