今日新聞8分鐘｜兩私家車相撞一車陷火海｜人大代表巴黎家中遭竊

新油麻地公眾貨物裝卸區躉船起火 強烈燶味疑飄到對面岸上環一帶

新油麻地公眾貨物裝卸區有船起火。今日（1日）凌晨3時54分，一艘停泊在上址的躉船突然冒煙起火，消防接報到場升雲梯，動用多條喉射水撲火，初步相信船上當時無人，回收金屬物料起火肇禍，目前仍在救火。事件中無人受傷。新油麻地公眾貨物裝卸區有船起火。今日（1日）凌晨3時54分，一艘停泊在上址的躉船突然冒煙起火，消防接報到場升雲梯，動用多條喉射水撲火，初步相信船上當時無人，回收金屬物料起火肇禍，目前仍在救火。事件中無人受傷。

屯門連環縱火｜11車焚毁 警案發8小時後拘兩巴籍男 續查動機

屯門昨日（30日）清晨發生連環縱火案。清晨5時03分，和田邨和彩樓對開共3部單車、1輛電單車及1架手推車遭焚毀。及至6時33分，距離和田邨200米外的寶塘下露天停車場內，共7部車同陷火海，包括私家車、的士及客貨車。消防趕赴將火撲熄，並相信兩宗火警有可疑。屯門昨日（30日）清晨發生連環縱火案。清晨5時03分，和田邨和彩樓對開共3部單車、1輛電單車及1架手推車遭焚毀。及至6時33分，距離和田邨200米外的寶塘下露天停車場內，共7部車同陷火海，包括私家車、的士及客貨車。消防趕赴將火撲熄，並相信兩宗火警有可疑。

警方表示，到場調查後發現現場有閉路電視鏡頭遭到破壞。在附近居民提供的閉路電視片段協助下，成功在案發後8小時內，將該兩名報稱無業的巴基斯坦籍男子（25歲及26歲）緝捕歸案，他們將被起訴刑事毀壞及縱火罪。據悉，現階段並無證據顯示案件與收地、黑社會或附近居民有關。警方正在調查兩男的動機。警方表示，到場調查後發現現場有閉路電視鏡頭遭到破壞。在附近居民提供的閉路電視片段協助下，成功在案發後8小時內，將該兩名報稱無業的巴基斯坦籍男子（25歲及26歲）緝捕歸案，他們將被起訴刑事毀壞及縱火罪。據悉，現階段並無證據顯示案件與收地、黑社會或附近居民有關。警方正在調查兩男的動機。

金價高企｜新人租金器查詢升兩成 新娘偏簡約風 金花髮簪最熱門

黃金價格近年持續攀升，本周國際金價更一度升至每盎司5,595美元，創歷史新高，令傳統婚嫁的成本上漲，新娘若要穿戴滿手龍鳳鐲等風光出嫁，花費不菲。有提供金飾租賃服務的珠寶公司表示，近日接獲查詢較以往多兩成，而近年生意額平穩上升，去年增長20%至30%，料主因與新一輩港人不再追求擁有金飾有關。黃金價格近年持續攀升，本周國際金價更一度升至每盎司5,595美元，創歷史新高，令傳統婚嫁的成本上漲，新娘若要穿戴滿手龍鳳鐲等風光出嫁，花費不菲。有提供金飾租賃服務的珠寶公司表示，近日接獲查詢較以往多兩成，而近年生意額平穩上升，去年增長20%至30%，料主因與新一輩港人不再追求擁有金飾有關。

該公司負責人稱，未因金價飆升減少入貨量及加租借費，不過會因應市場調整產品種類，近期較流行輕巧及另類的產品，例如金花髮簪，3日租價約2000元，估計原因是新人傾向簡約婚禮及婚紗。

新型碰瓷黨｜逾70宗個案 鄧炳強：有索賠人報稱「撞傷頸」20次

早前據報有司機在交通事故發生一段時間後，疑被人無理索取高額賠償，並指多宗同類案件均涉及同一間律師行和同一名醫生，質疑是「集團式」敲詐。早前據報有司機在交通事故發生一段時間後，疑被人無理索取高額賠償，並指多宗同類案件均涉及同一間律師行和同一名醫生，質疑是「集團式」敲詐。

保安局局長鄧炳強今天（1日）表示，警方現時接到涉及「新型碰瓷黨」的個案已經超過70宗。調查發現，有聲稱受傷並提出索償的「受害人」，報稱撞傷頸部超過20次，相信是有組織詐騙，鄧炳強強調會仔細調查。

有片｜大埔公路兩私家車相撞 一車變廢鐵陷火海 一司機一度被困

大圍發生交通意外。今日（31日）晚上7時50分，兩輛私家車於大埔公路—沙田段8003號、沙田花園對開相撞，其中一車隨後起火；一名女司機報稱被困。消防到場證實女司機已脫險，並動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，於14分鐘後將火撲熄。意外中，43歲姓郭女司機報稱頸痛及腹痛；另一名26歲姓葉男司機則右手受傷，二人由救護車送往威爾斯親王醫院治理。大圍發生交通意外。今日（31日）晚上7時50分，兩輛私家車於大埔公路—沙田段8003號、沙田花園對開相撞，其中一車隨後起火；一名女司機報稱被困。消防到場證實女司機已脫險，並動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，於14分鐘後將火撲熄。意外中，43歲姓郭女司機報稱頸痛及腹痛；另一名26歲姓葉男司機則右手受傷，二人由救護車送往威爾斯親王醫院治理。

現場消息指，女司機駕Tesla電動車往沙田方向落斜，男司機則駕黑色私家車往九龍方向上斜。兩車途至沙田花園對開時，黑色私家車失事越線迎頭撞向Tesla，私家車隨後起火，男司機立即逃離車廂。消防將火救熄後，可見私家車燒剩車架，車頭零件外露；Tesla則右車頭損毀、右前轆鬆脫，車內安全氣囊彈出，事後被拖車拖走。

法國檢方：中國人大代表巴黎家中遇襲遭竊 損失達700萬歐元財物

法國檢方1月30日表示，一名中國國會議員（即全國人民代表大會成員）深夜熟睡時在巴黎家中遇襲，賊人盜去多件珠寶與奢侈品。法媒指損失達600萬至700萬歐元（5,559萬至6,486萬港元）。法國檢方1月30日表示，一名中國國會議員（即全國人民代表大會成員）深夜熟睡時在巴黎家中遇襲，賊人盜去多件珠寶與奢侈品。法媒指損失達600萬至700萬歐元（5,559萬至6,486萬港元）。

12公斤黃金被旅客遺忘在上海高鐵車廂 價值高達近2000萬人仔

近日，中國鐵路上海局集團有限公司上海客運段高五車隊列車長吳佳雯在D914次列車抵達上海站後，例行檢查車廂時發現一黑色行李箱，內藏重達12公斤的黃金飾品，估計價值近2000萬元人民幣。這是她從業20多年來「撿到」的最貴重物品，經快速聯繫與嚴謹核對，一小時內成功物歸原主，引發網友驚嘆與讚揚。

22棟建築！柬埔寨清剿大型電騙園區 逾2000人被捕多數為中國人

柬埔寨媒體《柬中時報》報道，柬埔寨警方1月31日在柴楨省巴域市一處電信詐騙園區展開大規模執法行動，共拘捕涉案外國人員約2044人，其中女性78人，多數為中國籍人員。

錦上路跳蚤市場明結業 多人來尋寶 場主嘆18年人流不及最後時光

本港最後一個大型市場、開業近18年的元朗「錦上路跳蚤市場」，原定今日（31日）最後一天營業，場主陳義漢指本來安排明日清場，準備交還業主港鐵，但因今天有雨，影響大家來道別，故改為明日最後營業，會「一路執一路賣」，亦可能延長開放時間，「總之燈就照開」。他指這個跳蚤市場結束後，難以再找新地方繼續經營，縱有不捨，他也淡淡然道：「時代洪流係咁，要變也擋不住。」

不過，他慨嘆由開業至今，多年來的人流及坊間討論熱度，竟然不及倒數一個月的最後時光。他稱知道這段最後日子，有不少人在網上轉發相關消息，所以吸引很多跨區人士專程來尋寶，甚至有不少檔主原本已收拾等清場，也趁機購入新貨，重新開檔迎賓。