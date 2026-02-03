今日新聞8分鐘｜Volvo電動車起火｜澳門英皇酒店黃金地磚消失

行山男青山墮崖一度抓住樹枝 跌落險要斜坡 直升機救起送院

今日（5日）中午12時10分，警方接報有人在屯門青山墮懸崖。據報事主在山頂位置墮崖，抓住樹枝，神智清醒，其同伴報警。警方、消防員及政府飛行服務隊在場救援，至下午3時左右將他救起送院，據了解，傷者獲救時清醒。

大圍漢不堪被罵阻路向對方手指指 反被啪斷食指骨 警拘25歲男

沙田大圍發生離奇傷人案。周三（4日）晚上7時許，大圍道15號一間麵包舖對開，據報有一名79歲簡姓男子，其手指骨折受傷。救護車趕至現場，將傷者急送威爾斯親王醫院救治，送院時清醒。警方調查後，以涉嫌「傷人」即場拘捕一名25歲姓梁男子，帶署扣查，案件交由沙田警區刑事調查隊第一隊跟進。

宏福苑火獨立委員會3.19召聽證會 陸啟康盼9個月完調查但有挑戰

就宏福苑火災成立的獨立委員會今日（5日）上午10時在中環愛丁堡廣場舉行指示會議，就委員會日後進行聽證會時的安排給予指示。指示會議開放予公眾人士旁聽，會議過程亦會在設於展城館地下的轉播區同步轉播。今早9時，有預先登記旁聽的公眾人士到達展城館，他們未有接受訪問，直接入內登記及接受安檢。

會議開始前，獨立委員會主席陸啟康帶領出席人士為死難者默哀一分鐘，而根據會議座位表，宏福苑大維修工程顧問公司鴻毅建築師有限公司的董事黃俠然有派律師代表到場，而未見有代表宏福苑、宏福苑法團或宏福苑委任管理人合安管理有限公司的法律代表。獨立委員會將於3月19日會進行聽證會，主席陸啟康指，希望調查於9個月內完成，但有挑戰。

龍蝦灣謀殺1989｜疑犯偷渡曼谷落網押返港 周一鳴：匿藏最耐個案

1989年龍蝦灣五花大綁謀殺案，4名疑犯中，其中一名62歲姓梅男子潛逃37年後，周一（2月2日）終在泰國曼谷落網，今日（5日）押解回港。警務處處長周一鳴由泰國返港後會見傳媒。

周一鳴稱，今次進行禮節性拜訪，除兩地警方互動交流外，同時感謝泰國警方就兩宗案件提供協助，其中包括2025年6月尖沙咀一宗劫案，疑犯逃往曼谷，泰國警方及時截獲；而龍蝦灣謀殺案，周指潛逃疑犯當年沒有離境紀錄，相信是偷渡離境，泰國警方亦指他不是合法居留。周稱，「雖然手頭上冇紀錄，但我相信暫時嚟講係匿藏咗最耐嘅（個案）。」

天水圍Volvo電動車起火波及另外兩車 消防用滅火氈及射水撲熄

天水圍有車輛起火。周三（4日）晚上10時30分，廈村東頭村156號一間村屋對開露天停車場，據報一輛富豪（Volvo）電動車車尾突然起火，一度傳出爆炸聲。火勢更蔓延至前後兩輛奧迪（Audi）和寶馬（BMW）私家車，總共3車焚毀。據報，附近曾有民居報案稱無法離開住所，要求消防協助。

根據讀者提供圖片，當時車輛火勢猛烈，火光熊熊，而且冒出大量濃煙。

澳門英皇娛樂酒店黃金地磚突消失 原因揭盅︰母企沽貨勁賺逾9倍

金價近年大升之際，有網民發現澳門英皇娛樂酒店大廳「黃金大道」突然消失，謎底揭開！市值不足三億元的英皇娛樂酒店(0296)公布，以代價9,970萬元出售多塊金磚，預期來自出售事項將確認收益約9,020萬元，該批金磚原鋪滿酒店大堂地面的主要通道區域，作吸引人流。

據介紹，「黃金大道」以78塊總重量78公斤瑞士999.9千足純金鋪砌而成，每塊金磚均持有獨立編號，酒店也因「黃金大道」而聞名。

金銀價大跌又暴漲 深圳水貝搶購熱潮持續 多家店舖仍缺貨

今年年初，全球黃金、白銀市場上演「過山車」行情。一月底黃金白銀價格下跌，2月3日午後，金價、銀價在連日暴跌後迎來持續反彈，銷售價和回收價也在逐漸上升。

據《紅星新聞》報道，在2月3日，水貝不少店舖的金條現貨已經售罄，銀條也被瘋搶，「市場上嚴重缺貨」。

中美元首通話 習近平強調台灣是最重要問題 籲美方慎重處理軍售

新華社北京2月4日報道，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話。習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。

731鼠疫班成員完整採訪首次公開：老手才有資格拿活人做實驗

《央視新聞》報道，近日，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館首次公開原鼠疫班成員佐藤秀男的完整版採訪。這份證言明確指出七三一部隊高橋班的研究目標是將鼠疫菌武器化，同時證實人體實驗的客觀存在。

日本男排西田有志發球誤擊 魚躍滑行+土下座道歉笑翻全場

日本排球SV聯賽1日舉行一年一度的明星賽，吸引大量球迷入場，不過整個賽事的焦點都被人氣球星、日本男排成員西田有志搶走，他在參加發球競賽時誤擊女性工作人員，只見西田有志立刻上前使出超標準的「魚躍滑行」、再順勢以標準的「土下座」道歉，一整套動作逗得全場大笑，影片在社群曝光後引起熱議。