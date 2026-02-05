宏福苑火獨立委員會3.19召聽證會　陸啟康盼9個月完調查但有挑戰

就宏福苑火災成立的獨立委員會今日（5日）上午10時在中環愛丁堡廣場舉行指示會議，就委員會日後進行聽證會時的安排給予指示。指示會議開放予公眾人士旁聽，會議過程亦會在設於展城館地下的轉播區同步轉播。今早9時，有預先登記旁聽的公眾人士到達展城館，他們未有接受訪問，直接入內登記及接受安檢。



會議開始前，獨立委員會主席陸啟康帶領出席人士為死難者默哀一分鐘，而根據會座位表，宏福苑大維修工程顧問公司鴻毅建築師有限公司的董事黃俠然有派律師代表到場，而未見有代表宏福苑、宏福苑法團或宏福苑委任管理人合安管理有限公司的法律代表。獨立委員會將於3月19日會進行聽證會，主席陸啟康指，希望調查於9個月內完成，但有挑戰。



宏福苑大火獨立委員會2月5日召指示會議，有預先登記旁聽的公眾人士到場。（鄧栢良攝）

獨立委員會主席陸啟康：所涉人士法律責任調查不屬委員會職權範圍

陸啟康在會議開始講述獨立委員會的職權範圍，主要涉及兩大方向：包括就火災原因及火勢院迅速蔓延的原因，審視成因；以及檢討大型樓宇維修工程各環節，包括是否涉貪圍標等。委員會會就上述兩項事宜檢討相關法規及懲罰是否足夠並提出建議，而所涉人士的法律責任等事宜交由執法部門調查，不屬委員會職權範圍。

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃指，法律團隊已收到大量資料，現階段收到的資，已就火災成因及系統性問題有相當掌握，他呼籲相關部門及人士毫無保留提供資料。

杜淦堃重申，今日指示會議的目標是為聽證會訂立規則。涉事各方申請出席聽證會要於2月12日或之前提前書面申請，委員會可批准及不批准任何參與申請，如不想每日出席，或有限定參與，可向委員會申請，而涉事各方如想向委員會提供證人供詞或資料，應於2月23日或之前提交，但可能會出現在文件冊上或在報告引用，如相關資料不欲披露，要事先申請。

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會主席陸啟康（前排中），與委員陳健波（前排左）和歐陽伯權（前排右）去年12月23到宏福苑視察，並聽取人員講解。（資料圖片/政府新聞處）