六合彩結果｜頭獎2注中 瓜分4600萬過肥年 即睇7個攪出號碼
撰文：倪清江
出版：更新：
六合彩連續五期頭獎無人中，多寶累積增至3,674萬元（36,741,948元），馬會預計今晚攪珠，10元一注獨中，可得4,600萬元橫財過肥年。投注晚上9時15分截止，總投注額為9,136萬元（91,368,676元）。
馬會公布，今晚有2注中頭獎，每10元一注派彩2,327萬元（23,276,930元），總額4,600多萬元。
▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼
+7
今晚攪出號碼為：12、23、27、37、39、42；特別號碼為：5
馬會公布，今晚有2注中頭獎，每10元一注派彩2,327萬元；二獎有5.5注中，每10元一注派彩594,660元；三獎有144.5注中，每10元一注派彩60,350元。
▼1月2日 六合彩新年金多寶頭獎1億▼
+17
累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
截至1月31日晚攪珠，49個號碼中，仍只有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現514次；排第二是509次的49號；排第三位是507次的24號；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出498次及494次。
五大冷門號碼：19、41、23、25、43
最冷門號碼以19號攪出433次居尾，其次是41號，只攪出438次；第三為開出442次的23號；25號以444次排尾四；43號以攪出446次排尾五。
