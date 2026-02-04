深圳口岸開放時間最新｜農曆年會延長嗎？皇崗口岸羅湖口岸等一覽

【馬年 / 北上/ 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】農曆新年期間往內地高鐵車票開賣，一票難求，這個農曆新年，北上度歲人必多，然而，當局今個農曆新年期間不會延長通關時間，保安局局長鄧炳強早前指，前年延長通關時間使用人數不多，加上今年農曆新年沒有直至半夜的大型活動，相信現有通關服務足以應付出入境人流。農曆年間，羅湖口岸等陸路口岸通關時間，一文看清。



農曆新年陸路口岸會24小時通關嗎？

．港珠澳大橋香港口岸、皇崗口岸（落馬洲）會如常24小時通關，旅客可乘搭港鐵東鐵綫或其他公共交通工具前往上水，轉乘專營巴士第N73號線前往落馬洲(新田)公共運輸交匯處，再乘搭落馬洲—皇崗過境穿梭巴士(皇巴)返回內地。

深圳灣口岸24小時通關嗎？

．深圳灣口岸只有貨檢24小時通關。

8大口岸最新通關時間是什麼？

．皇崗口岸（落馬洲）（如常24小時通關）

．深圳灣口岸

．旅檢6:30am-12:00mn

．港珠澳大橋香港口岸（如常24小時通關）

．羅湖口岸

6:30am-12:00mn

．福田口岸（落馬洲支線）

6:30am-10:30pm

．高鐵西九龍口岸

6:30am-11:30pm

．文錦渡口岸

7am-10pm

．蓮塘口岸（香園圍）

7am-10pm

什麼時間過關人少？

運輸署一直提醒避免繁忙時段出行，運輸署預計，公共運輸服務包括金巴及本地專營巴士B線在跨境人流高峰時段的等候時間或會較長，乘客應避免於繁忙時段出行。

駕駛跨境私家車出入境人士請注意，視乎現場交通情況，落馬洲及深圳灣口岸在元旦假期期間或會實施特別交通安排，以便保障公共運輸服務車輛暢順地進入口岸，跨境私家車在車流高峰期或需較長的等候時間輪候通過口岸。駕駛人士請特別留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌。如遇交通受阻，請保持忍讓及遵從現場警務人員的指示。