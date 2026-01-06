兩人進食購自雲南牛肝菌後中毒　經鑑定屬有毒菇類

衞生署衞生防護中心周二（6日）公布，正調查一宗進食牛肝菌後食物中毒的個案群組，並呼籲市民向信譽良好和可靠的店鋪購買菇類。中心的初步調查顯示，涉事牛肝菌由其中一名病人去年12月於雲南省購買，產品包裝沒有商標及來源地資料。



衞生防護中心呼籲市民，應向信譽良好和可靠的店鋪購買菇類。（資料圖片）

個案群組涉及兩人，分別為59歲男子和28歲女子。二人於去年12月21日在家自行烹煮和進食牛肝菌，約兩小時後出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉和發燒徵狀，同日到威爾斯親王醫院急症室求診，經治療後已出院。

根據患者的臨床徵狀，中心相信他們因進食牛肝菌而出現食物中毒。病人提供的同一批次未經烹煮的牛肝菌樣本經鑑定後，證實屬有毒菇類，含一些經烹煮後仍能導致食用人士腸道不適的物質。

中心已將個案通報中國內地相關當局，並會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障市民健康。