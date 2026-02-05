宏福苑火指示會沒居民法律代表　前法團成員盼召大會收集居民意見

大埔宏福苑火災獨立委員會周四（5日）早上10時舉行指示會議，出席的法律代表當中沒人代表宏福苑居民。有前業委稱對指示會議沒期望，稱法團已被接管達兩個月，但被委派的管理公司合安管理有限公司未有與前法團溝通，而政府問卷有預設立場，他認為首要是舉行業主大會，真正收集居民的意見。



大埔宏福苑火災成立的獨立委員會周四（5日）早上10時舉行指示會議，出席的法律代表當中，沒人代表宏福苑居民。（梁鵬威攝）

香港中央圖書館演講廳設有轉播區同步轉播。能容納290人的演講廳未有坐滿，現場約110人出席。

出席法律代表當中，沒人代表宏福苑居民。大埔宏福苑業主立案法團已解散，政府委任合安管理有限公司為該屋苑的委任管理人，惟律師代表名單亦不見合安。

宏福苑業主立案法團前成員江祥發，亦有到圖書館觀看會議轉播。會議開始前，他表明對於會議未有期望，「（冇希望），又唔畀講嘢，佢突然間話開個會，單向㗎，咁你點樣溝通？」

宏福苑火災成立的獨立委員會今日（5日）上午10時在中環愛丁堡廣場舉行指示會議，宏福苑業主立案法團前成員江祥發在會議開始前，表明對會議未有期望。（陳萃屏攝）

江祥發稱，解散業委會屬突然被通知，「你話解散就解散，我們完全冇準備，也沒有事先預告」。他同意法團沒有能力處理善後事宜，惟認為事前要有溝通。他稱，法團已被解散兩個月，首要應舉辦業主大會，收集居民意見。

江祥發又說，「一戶一社工」的問卷有預設立場，認為首要是舉行業主大會，真正收集居民的意見。