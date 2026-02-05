宏福苑大火｜前業委憂難尋真相　變南丫海難翻版　冀作供討公道

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會今日（5日）舉行指示會議，涉事各方如想向委員會提交證人供詞或資料，需於2月23日或之前提交。會後有宏福苑業主立案法團前成員表示，計劃向委員會提供資料，包括大火前曾向政府投訴棚網質量問題的電郵等，亦願意就調查作供，「希望畀居民一個交代，我都係前業委，有使命要為佢哋攞返個公道」。



委員會主席會後未有回應記者問題，直接走向小巴搭車。（梁鵬威攝）

大火前曾向政府部門投訴棚網質量 前業委稱會交資料

宏福苑業主立案法團前成員江祥發，散會後稱在大火發生前，已就棚網質量問題向1823提傳送5至6封電郵給政府部門。

他早前已因法團成員的身份到警署落口供，希望在獨立委員會上再提交相關資料，如有需要，亦希望就獨立委員會的調查「落口供」，「希望畀居民一個交代，我都係前業委，有使命要為佢哋攞返個公道」。

對於能否查出真相，他則憂慮事件最終會如「南丫海難」般，無法完全提供解答。

宏福苑火災成立的獨立委員會今日（5日）上午10時在中環愛丁堡廣場舉行指示會議，宏福苑業主立案法團前成員江祥發在會議開始前，表明對會議未有期望。（陳萃屏攝）

居民盼九個月內完成調查 「香港和全世界對眼都會睇住」

宏福苑宏泰閣住戶洗婆婆及兩個女兒一同出席指示會議。洗婆婆在大火當日，被困9小時獲救，並留院七日。

不過，洗婆婆大部份時間都在屋內待救，不清楚發生什麼事情，認為自己能夠提供的資料有限，不傾向作供。小女兒陳女士希望九個月內能完成，「但做不做到又是好啊另一回事，香港和全世界對眼，都會睇住呢九個月。」

宏福苑宏泰閣住戶洗婆婆（中）及女兒陳小姐（右）一同聽指示會議。（陳萃屏攝）

對於安置時間表，陳女士及冼婆婆只希望政府能夠接納原址重建的安排，因他們已於上址居住42年。