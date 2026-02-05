宏福苑火指示會　有居民原以為會談安置　盼日後可親身出席聽證會

宏福苑火災成立的獨立委員會今日（5日）上午10時在中環愛丁堡廣場展城館舉行指示會議，約1小時30分鐘後完會。有宏福苑居民表示，本身預計有重置安排的進度，惟會議中未有提及，對於內容感到失望，「我地𠵱家住得又唔係好，只想盡快安置」。



委員會主席會後未有回應記者問題，直接走向小巴搭車。（梁鵬威攝）

宏福苑火災獨立委員會約上午11時30分完成指示會議，就下月19日舉辦的聽證會給予指示。住戶張女士不滿會議未有交代重置安排，「最想知幾時比返間屋我，但無，今日聽完等於無聽過」。她指自己傾向較快上樓的樓換樓方案，「你叫我等7、8、9年就唔好啦」，但希望換樓後的單位面積可與原單位相若，較期望可換九龍區的居屋。

宏福苑住戶張女士不滿會議未有交代重置安排，「聽完等於無聽」。（梁鵬威攝）

居民盼親身出席聽證會 憂程序繁複

另一位早前受訪的朱女士則表示，平常心對待指示會，「黎之前都預咗咁，所以冇特別期望」，「最concern（關注）點樣安置我地，日後我地點樣生活」。她指出冀日後亦可親身到場聽取聽證會，惟需抽籤預約，擔憂程序繁複。

朱女士則表示，平常心對待指示會，「黎之前都預左咁，所以冇特別期望」。（梁鵬威攝）

居民陳小姐（化名）同樣表示，冀參與聽證會，但擔憂抽不中簽，「宏福苑又多長者，佢哋可能無咁醒目，（政府）可以打個電話通知長者報名，並讓宏福苑居民優先參與」。

陳小姐（化名）稱，多數居民想原區重置，就算不可原址重建，亦希望政府考慮將居民重置於廣福邨或廣福公園附近。（梁鵬威攝）

她認為9個月調查時間太久，「如果你係其中一位居民，突然有日火警，你無法返屋企，你會否想9個月後先返到屋企？居民都係想望一望，Say個goodbye（與屋企道別），拎返珍貴回憶」，冀政府人性化處理居民重回舊地一事。

居民：就算不可原址重建也盼原區重置

陳又稱，多數居民想原區重置，就算不可原址重建，亦希望政府考慮將居民重置於廣福邨或廣福公園附近，讓居民可在熟悉的環境生活。