宏福苑管理人合安：法律顧問等將出席聽證會 適時傳達委員會資訊
撰文：陶嘉心
出版：更新：
大埔宏福苑發生五級大火後，土地審裁處批准政府申請，解散業主立案法團管理委員會，委任華懋集團旗下的「合安管理有限公司」為該屋苑的委任管理人。政府就宏福苑大火成立的獨立委員會，周四（5日）進行「指示會議」，並於下月19日召開首場聽證會。
合安管理有限公司今日（6日）回覆《香港01》稱，作為宏福苑業主立案法團的管理人，合安管理有限公司的代表包括法律顧問將會出席獨立委員會日後舉行的聽證會、包括3月19日的聽證會，以了解調查進度及結果，並會按獨立委員會要求提供所需資料，協助配合調查工作。
合安：會按獨立委員會要求提供所需資料協助配合調查工作
合安管理有限公司今日稱，獨立委員會職權範圍包括查明火警的起因、火勢迅速蔓延的原因，以及審視全港大型樓宇的維修工程情況等，而作為宏福苑業主立案法團的管理人，合安管理有限公司的代表包括法律顧問將會出席獨立委員會日後舉行的聽證會（包括3月19日），以了解調查進度及結果，並會按獨立委員會要求提供所需資料，以協助配合調查工作。
合安稱法律顧問周四有出席獨立委員會指示會議
合安管理有限公司稱，亦會將獨立委員會的相關資訊向宏福苑的業主及居民適時傳達，同時，合安會按情況評估是否聘請其他專業人士協助，而合安的代表、包括法律顧問已於2月5日出席了獨立委員會的指示會議。
合安管理有限公司指，現正展開一系列工作，包括與前物業管理公司進行交接，其他工作亦同步開展，包括：接收各項與法團相關的文件；聯絡前任管委會成員；聘請專業人士，詳細分析所得文件，釐清法團及業主的法律責任及權益；協助查明法團的帳目情況。
合安網上平台www.wfcadmin.com.hk已開放
同時，網上平台(www.wfcadmin.com.hk)現已開放，如業主有任何疑問或查詢，歡迎隨時與合安聯絡。
