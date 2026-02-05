宏福苑火獨立委員會：有一系列不可接受結構性問題　證據將披露

就宏福苑火災成立的獨立委員會今日（5日）在中環愛丁堡廣場舉行指示會議，獨立委員會將於3月19日會進行聽證會，主席陸啟康指，希望調查於9個月內完成，但有挑戰。獨立委員會首席代表大律師杜淦堃指，法律團隊已收到大量資料，現階段收到的資料，已就火災成因及系統性問題有相當掌握。



杜淦堃稱，相關證據會在日後向公眾披露和解釋，惟綜合目前分析，顯示有一系列結構性問題出現，形容屬不能接受及不能忽視，委員會之後會就宏福苑起火成因及責任，以及關於樓宇大維修的系統性問題，包括現行監管制度是否足夠、是否需要作出改善、招標程序及涉貪圍標等問題，並非限於宏福苑的樓宇維修。



宏福苑大火獨立委員會2月5日召指示會議，有預先登記旁聽的公眾人士到場。（鄧栢良攝）

陸啟康在會議開始講述獨立委員會的職權範圍，主要涉及兩大方向：包括就火災原因及火勢迅速蔓延的原因，審視成因；以及檢討大型樓宇維修工程各環節，包括是否涉貪圍標等。委員會會就上述兩項事宜檢討相關法規及懲罰是否足夠並提出建議，而所涉人士的法律責任等事宜交由執法部門調查，不屬委員會職權範圍。

宏福苑大火獨立委員會將於3月19日會進行聽證會，主席陸啟康（中）指，希望調查於9個月內完成，但有挑戰。圖為聽證會指示會議開始前，陸啟康等人到達展城館外。（梁鵬威攝）

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃指，委員會的法律團隊已收到大量資料，現階段收到的資料已就火災成因及系統性問題有相當掌握，呼籲相關部門及人士毫無保留提供資料。

杜淦堃：目前分析顯示有一系列結構性問題 屬不能接受及不能忽視

杜淦堃表示，明白任何說話不能撫平災民的傷痛，委員會是希望確保此類型悲劇不會再發生，而目前掌握的相關證據會在日後向公眾披露和解釋。

杜淦堃強調，以現階段收到證據來看 ，法律團隊已經掌握到非常有用和重要的證據 ，就火災成因和相關事實 ，以及系統性問題有相當了解。過去一個月不同政府部門和相關機構已經向委員會提供了非常多的文件，當中有非常關鍵的線索，法律團隊認為相關證據是要在日後的聆訊向公眾披露和解釋。

杜淦堃呼籲相關政府部門和有關機構及相關人士 毫無保留提供有關資料 。他透露現階段綜合目前的分析，已經顯示有一系列結構性的問題存在，這些問題既不可以接受，亦都不容忽視。

指示會議開放予公眾人士旁聽，會議過程亦會在設於展城館地下的轉播區同步轉播。今早9時，有預先登記旁聽的公眾人士到達展城館。（鄧栢良攝）

政府法律代表在指示會議稱，會代表警務處、消防處、民政事務總署、房屋局、屋宇署及勞工處，他又感謝獨立委員會就聽證會作出的努力，無進一步意見，會配合委員會。

宏福苑管理公司置邦：會盡力配合委員會

宏福苑屋苑管理「置邦物業管理有限公司」亦有律師代表，他對宏福苑受影響人士致深切慰問，並會盡力配合委員會。

競爭事務委員會代表，就大型維修，高度關注，未來數月會全力協助委員會。如法律可行，競爭事務委員會會分享調查經驗、結果或學術結果，並願意就規管及懲罰等事宜陳詞。如獨立委員會有特定問題，競爭事務委員亦會全力配合。

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會主席陸啟康（前排中），與委員陳健波（前排左）和歐陽伯權（前排右）去年12月23到宏福苑視察，並聽取人員講解。（資料圖片/政府新聞處）

杜解釋，即使獨立委員會不是一個法定調查 ，但所有這類公眾調查都是根據普通法的法律原則需要遵守一些的原則，包括以下四點原則。

第一個原則：無論這個是法定或者非法定的調查，聽證會應盡量公開，委員會有權力在某些情況之下不公開聆訊，但一般情況下聽證會應盡量公開。

第二個原則：無論是哪一種方法調查，委員會都會有自己的律師團隊，並會為委員會提供法律的意見，他們的主要工作是蒐集證據、對證據進行有系統的分析和排列、向證人和文件提出質詢 ，令到委員會明白事件的真相。

第三個原則：對所有受查一方都要公平，委員會會給予各方有機會提供證供 和質疑對方證供的機會，亦給予各方有機會對指控進行答辯

第四個原則：無論這法定或者非法定的調查，委員會都會用適合的方式邀請公眾對我們調查的事項提供證據或者是意見 。