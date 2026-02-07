今日新聞8分鐘｜大埔粉麵店驚現老鼠｜郭秀雲座駕擋風玻璃遭扑爛

War Game男網上遊戲群組宣稱初一炸金鐘站 涉炸彈嚇詐等2罪被捕

一名31歲男子涉嫌於網上遊戲群組內宣稱將於大年初一（2月17日）炸毀港鐵金鐘站。警方以涉嫌「炸彈嚇詐」及「管有仿製槍械」將他拘捕，並在其家中搜獲3支仿製槍械。

長沙灣非法油站車火｜買賣雙方二級燒傷 重案組接手調查

長沙灣欽明路及欽州街西迴旋處昨午（6日）有多車起火，消防在其中一輛嚴重焚毁的輕型貨車上，發現油缸、油槍及油喉等入油工具，相信為非法改裝而成的流動非法加油站。事件中40歲貨車司機及46歲印度籍私家車司機受傷，據知二人分別是非法加油站的賣家和買家。警方將案件交由深水埗警區重案組跟進，暫未有人被捕。

郭秀雲元朗尋失蹤鸚鵡 座駕擋風玻璃遭扑爛 歹徒留恐嚇字條

元朗發生刑事毀壞案。昨晚（6日）10時許，成立動物保護機構「香港鸚鵡救援」的前藝人郭秀雲，駕駛印有機構名字和標誌的私家車，到元朗壆圍路一帶協助朋友找尋其失蹤鸚鵡。當她落車後折返時，發現私家車擋風玻璃遭扑爛呈蛛網狀，車頭放有一張字條，寫上：「八婆比番隻雀，不比，下次弄人」，郭秀雲致電報警。

大埔粉麵店驚現老鼠 食環到場洗地 店方聲明：疑AI合成惡意誹謗

大埔粉麵店廚房驚現「老鼠派對」。昨日（6 日）社交平台有人發布一條影片，片長約20秒，指大埔一間粉麵店廚房後巷一個裝有食材的膠桶上，有6隻老鼠「大啖大啖」進食桶內食材，狀甚滋味。另外，網民亦上載一張相片，可見裝有多個鳳爪排骨盅飯的蒸籠放在後巷一架手推車上，旁邊是一桶廚餘，衞生欠佳。影片惹來網民熱論，有人直言：「咁多年都成日去食，睇完而家都有d（啲）反胃」。

雀巢奶粉回收｜1歲女童飲用能恩後腹瀉 涉事奶粉屬早前回收批次

衞生防護中心今（6日）表示，正調查一宗懷疑由蠟樣芽孢桿菌產生的致吐毒素中毒個案，涉及一名曾食用能恩全護2號配方7HMO奶粉的一歲女童。她曾出現多次腹瀉，而停止食用涉事配方奶粉後，健康情況已改善，毋須入院治療。中心提醒市民不要讓嬰幼兒食用正進行預防性回收的嬰幼兒配方奶粉批次，並呼籲全港醫生留意相關病例。

特朗普急刪影射奧巴馬夫婦為猿猴影片 白宮辯稱是員工誤發

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月6日在其社交平台發布一段充滿種族主義的影片，將前總統奧巴馬（（Barack Obama）和前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）描繪成叢林中的猿猴，事件引起軒然大波。特朗普其後刪除了這段影片，白宮辯稱影片是由一名員工錯誤發布。

緬北電騙首腦白應蒼死刑前懺悔道歉：我現在痛恨詐騙不亞於任何人

《央視》節目《法治在線》於2月6日發布緬北電詐首腦白應蒼的當庭懺悔片段．白應蒼在影片中稱，自己在被引渡回中國的兩年時間裡終於不必擔驚受怕，也終於不必再苦苦支撐自己厭惡卻無法改變的生活狀態，「我想代表我全家向中國人民、中國政府道個歉，因為我們全家的行為，給數萬的中國人民造成了傷害，真的對不起」。