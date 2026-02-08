今日新聞8分鐘｜嬰兒抽筋車長改往醫院｜粉麵店現鼠蹤片主反駁

車CAM｜何文田公主道電單車攝車隙 捱轉線Tesla撞 司機人仰車翻

網上流傳一條車CAM，可見一輛電單車攝車隙前行，其間車龍中一輛藍色Tesla突然扭右軚駛出欲轉線，電單車收掣不及撞上，鐵騎士登時跌倒地上。

大角咀醉女街頭持刀 警到場處理 街坊聞巨響誤會開槍

大角咀發生持刀案。今日（8日）凌晨零時許，一名40歲杜姓女子在大全街和旺堤街交界，因瑣事和男友兩名同性友人發生爭執，引來途人報案，女事主隨後返回上址住所，手持長約30厘米菜刀折返，但對方不知所終，杜女繼而在附近的角祥街徘徊。

警員到場發現杜女身上有酒氣，成功勸阻對方，並以涉嫌「藏有攻擊性武器」罪名將她拘捕，女事主由救護車送往廣華醫院接受檢查，案件交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進，事件中，無人受傷。

ASB生物柴油廠房燒油 男職員爬梯觀察滾油濺身 多處二級燒傷

將軍澳發生工業意外。今日（8日）凌晨1時許，警方接報指，將軍澳工業邨駿宏街22號、ASB生物柴油 (香港) 有限公司正進行燒油化驗，其中一名33歲曾姓男員工爬梯檢查燒油情況，懷疑被滾燙的廢油濺到身上，傷者自行離開，同事見狀報警。

大埔粉麵店疑現鼠蹤｜片主：拍片原為提醒友人 千真萬確歡迎對質

昨日（6日）有人於社交平台發布一條影片，指大埔一間粉麵店的廚房內驚現「老鼠派對」。片中可見，廚房後巷一個裝有食材的膠桶上，有6隻老鼠進食桶內食材。另有相片可見，裝有多個鳳爪排骨盅飯的蒸籠放在後巷一架手推車上，旁邊是一桶廚餘，衞生欠佳。店方在網上發表聲明，承認放置盅飯方式不當，但指老鼠影片是AI偽造；職員亦向《香港01》稱，懷疑是店舖生意好，惹同行妒忌中傷。

相關老鼠進食影片的片主今日（7日）接受《香港01》訪問時，直言對於店方聲明感「唔知好嬲定好笑」。他稱涉事片段是在去年2月拍攝，形容該處的老鼠十分猖狂，於是拍片提醒友人該粉麵店衛生欠佳；及至昨日在群組看到蒸飯的圖片後，才上傳影片作「圍內」討論。對於店方宣稱片段是AI偽造，片主強調影片「千真萬確」並有保留有原檔，如店方指控他造謠、或要追究法律責任等，他都歡迎當面對質，亦指可以找專業人士驗證真偽。

城巴嬰兒突抽筋！車長臨時改道往醫院 獲讚好人好事 城巴謝諒

【城巴／那打素醫院／79X】好人好事！有城巴乘客在網上發文表揚，指周五（2月6日）搭乘79X路線往粉嶺皇后山邨方向途中，司機因知怎車上有嬰兒突發地抽筋，臨時決定改路駛去大埔，並將嬰兒和全車乘客載到那打素醫院，她事後大讚「司機有愛」，並在城巴網頁留下回饋意見，表揚對方。

許多網民讚賞車長決定夠果斷，「第一時間就救人先，司機做得正確」、「感謝車長及時應變」、「要寫信表揚車長」，亦感激其他乘客的包容和體諒。惟有人擔心若接到投訴，車長難免會受責備，「標準流程係喺安全地方停低等救護車到，或者通知救護車喺下一個站等」、「希望巴土公司通融，莫處罰司機」。

城巴發言人回覆《香港01》表示，周五晚上約10時，城巴79X路線巴士於吐露港公路行駛期間，有名乘客察覺同行小童不適，向車長尋求協助。車長認為情況緊急，安排巴士駛至大埔那打素醫院附近，讓乘客下車求診，其後巴士繼續行程。城巴正了解事件詳情，並感謝同車乘客的諒解。

辦年貨｜尖沙咀珍妮曲奇百多人排隊等1小時 多旅客搶購賀年送禮

農曆新年將至，廣受內地旅客歡迎的「珍妮曲奇」尖沙咀及上環分店，今日均有不少旅客慕名而來，大排長龍。其中尖沙咀店外排隊人龍絡繹不絕，「由朝排到晚」，接近傍晚時份，現場仍有約170人在輪候，以旅客為主，希望購買曲奇送給親友作為賀年禮物。有來自深圳及台灣的旅客表示特地來辦年貨送給長輩，並稱等了一小時才買到。

山西生物科技公司廠房凌晨爆炸致8死 事發地有暗黃色煙霧散出

7日凌晨，山西省朔州市山陰縣佳鵬生物科技有限公司一處生產車間發生爆炸。新華社8日早上報道，目前事故已造成8人遇難。目前，涉事企業法人代表已被控制，朔州市已經成立事故調查組。

萬斯冬奧會遭狂噓 傳美媒刪鏡頭遮醜 特朗普：在美不被噓｜有片

美國副總統萬斯（JD Vance）2月7日來到意大利米蘭出席冬奧會開幕儀式，他在美國運動員代表團入場時，被鏡頭掃到，現場即傳來一片噓聲。加拿大廣播公司（CBC）主播當時描述萬斯被噓，美國全國廣播公司（NBC）鏡頭則被指刪除噓聲畫面並降低現場聲音，轉以運動員畫面替代。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對事件表示震驚，稱萬斯在美國不會被噓，但有網民帖出萬斯去年在美國出席活動被噓的畫面表示質疑。

兩名法國人由歐洲徒步抵達上海 完成近一年半橫跨歐亞冒險

兩名法國探險家星期六（2月7日）抵達上海，結束了他們從家鄉出發的史詩級徒步之旅。歷時近一年半，他們幾乎全程徒步穿越了16個國家。