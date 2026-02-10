籃總主席換人 在任逾30年陳瑞添「因私務繁忙」請辭
撰文：蕭通
出版：更新：
香港籃球總會周二（2月10日）在官方網站公布，主席陳瑞添因私務繁忙，已請辭主席一職。無綫前體育主播馮堅成晚上也在社交平台轉發消息，稱自己入行做體育記者時，陳瑞添已經是籃總主席。翻查資料，陳瑞添自1991年起已出任籃總主席，至今約35年。
籃總在網上發布公告，主席陳瑞添先生因私務繁忙請辭主席一職，周一（2月9日）經2025-2026年度執行委員會第三次會議，依章程程序互選/決議，將由陳志雄出任主席一職，即日生效。
根據籃總網頁顯示，2025-2027年度執行委員會成員名單上，主席一職已改為陳志雄。不過，在2025-2027年度會長/常務副會長/副會長名單上，陳瑞添名列永遠榮譽主席。
紅館相隔8年再辦籃球賽 球員球迷正評多 惠龍兒：好似打國際賽籃球亞洲盃｜港隊月底出戰外圍賽未公布名單 三常客隨時落選香港籃球｜女籃銀牌決賽引輿論風波 籃總獲場地支持移師修頓舉行港籃失亞運資格｜事發後28日 港協終發聲明回應：稍後會通知隊伍港籃失亞運資格｜由出席授旗儀式到無緣參賽 重組事件來龍去脈杭州亞運｜五人籃球賽程公布官網刪賽制說明 香港男籃從缺