今日新聞8分鐘｜的士撼箭嘴車　釀一死｜「杰我睿」爆煲　維權難

沙田大埔公路電單車與的士相撞 鐵騎變廢鐵 騎士受傷送院

大埔公路—沙田嶺段發生交通意外。今日（10日）傍晚6時04分，一輛的士及一輛電單車，同駛往深水埗方向；途至近畢架．金峰對開時相撞。意外中，鐵騎士受傷,清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。

現場圖片可見，涉事電單車嚴重損毀，變成廢鐵；的士車尾泵把則被削去，與電單車一同翻倒馬路中央，地上滿佈零件碎片。受車禍影響，大埔公路—沙田嶺段近六合村，一度實施單線雙程行車措施，其後回復正常。

機場T1中場客運廊火警｜鄰近百米疏散 據悉接駁列車一度受影響

機場發生火警。今日（10日）下午約3時03分，機場職員報案指，中場客運廊抵港層、212號閘口附近起火。據悉附近100米範圍要疏散；另有近200人在職員協助下離開，幸無傷亡。消防列為二級火警，動用兩隊煙帽隊及兩條喉撲救，下午4時01分左右大致救熄。警方相信上址有電子零件短路引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成份。

現場相片及影片可見，起火位置冒出大量濃煙，消防在露天停機坪射水救援；另有旅客停留在閘口附近。據了解，接駁列車一度受影響，下午4時半回復正常。

北大嶼山公路的士撞箭嘴車釀3傷 男乘客頭撼大銀幕趴車頭送院亡

北大嶼山公路發生奪命車禍。今日（11日）上午9時49分，警方接獲一名的士司機報案，指失事「自炒」，一名乘客受傷。救援人員到場，發現該名的士男乘客重傷昏迷，隨即將他送往北大嶼山醫院搶救，但告不治；除此之外，43歲的士司機及41歲箭嘴車司機亦受傷被送往瑪嘉烈醫院，警方正在場調查。

港鐵事故｜港島綫服務一度受阻約1小時 疑有工程車勾爛信號箱

今日（11日）清晨時分，由於有物件阻礙路軌，港島綫灣仔站附近列車服務一度暫停，受阻約1小時，物件被移除後列車服務逐步回復正常。據了解，一個長濶約1呎、半呎高的信號箱被勾爛，跌在灣仔站往金鐘方向的月台對開路軌。事件懷疑是工程車勾爛信號箱所致，亦有指是深夜工程遺漏物品阻礙路軌。

港鐵下午會見傳媒交代事件，指事發於上午5時半，港鐵工程車在完成平時的維修保養工作後，回程時經灣仔站附近，留意到不尋常聲響，展開初步檢查，工程車其後駛至側線，詳細檢查後發現工程車車底有部件移位，亦在路軌旁發現隧道信號設備受損，遂立即展開緊急維修。港鐵形容此類事故「少見」，會了解事件經過及成因，向政府提交報告。

各位觀眾五條煙！維園年宵有港產片發聲籌碼 檔主：盼港人可笑下

馬年農曆新年將至，為期7日年宵市場今日（11日）開鑼，其中維園年宵花設約400個攤位，規模最大。有攤檔售賣魚蝦蟹及載有港產片的對白發聲籌碼，對白包括《賭俠》周星馳金句「各位觀眾，5條A」，希望港人「今年可以笑下」。另有中學生第二年經營攤檔，售賣馬造型的毛公仔、由同學親手設計的利是封等，對銷情樂觀。

特朗普蝴蝶效應掀水貝黃金風暴 百億私盤爆煲 港苦主報警維權難

美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮後展開的關稅威脅與匯率博弈等，扇動蝴蝶翅膀引發金價狂潮，2025年到2026年間，國際金價俯衝、飆升，不斷衝破歷史高點。而這一蝴蝶翅膀捲起的氣流，也最終在內地最大的黃金集散地深圳水貝，掀起了足以摧毀許多普通人的風暴。

2026年一開年，金銀價格飆漲引起民眾擠兌。深圳線上黃金私盤「杰我睿」亦遭遇大量用戶集中兌付金銀，隨即被曝資金鏈斷裂，平台陷入癱瘓交易停滯。消費者既無法提取已購黃金，也無法將寄存的金料變現。據傳「杰我睿」所涉金額達133億（人民幣，下同），受害用戶在線上線下聚集抗議，惟維權微信群組被封禁，更在水貝爆發警民衝突。

1月尾，深圳市公安局羅湖分局經濟犯罪偵查大隊的門口外，陸續不斷有來自全國各地的杰我睿用戶來此報警；從東北哈爾濱趕到深圳的蘇小姐，在提交了一厚疊證據後拿到了一張統一格式的報警回執，無奈說這不代表「立案成功」。直至近日，亦有港人苦主北上報警，惟仍「立案難」。另一邊的羅湖體育館外，一群被叫去簽和解協議的受害者，收到的竟是「兩折兌付協議」。一共投入149萬的河南寶媽小迪拿著手中的文件對記者說，「李鴻章來了都不敢簽這個協議。」

資產無法兌付、本金縮水被打2折，報警又無法立案......儘管水貝所在的深圳羅湖區已於1月28日及31日連發2份通告，稱已成立專班督促企業「積極兌付」，但苦主們並不相信「杰我睿」法人張志騰能夠完全兌付返還損失，他們拒絕將事件定義為民事經濟糾紛，堅持刑事處理。蘇小姐對《香港01》表示，「起碼能讓他抓進去坐幾天牢」。

上海小南國滬門店傳全停業 年夜飯訂金凍過水 股價周二瀉近3成

在港上市的上海老牌餐飲集團上海小南國 （3666）近期陷入嚴重經營危機。2月以來，旗下位於上海的多家門店無預告停業，內部更傳出拖欠工資、廚師罷工等問題。消息一出，公司股價今日暴跌逾28%，今日（10日）以全日最低位0.025元收市。

中國載人登月任務新突破！長征十號與夢舟飛船首次飛行試驗成功

《央視新聞》報道，今日（2月11日），長征十號運載火箭系統低空演示驗證與夢舟載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗取得成功，標誌著中國載人月球探測工程研製工作取得重要階段性突破。