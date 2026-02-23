香港人在珠海｜90後港媽壓力爆煲北上　治療費低自閉兒病情終好轉

【香港斬殺線系列．北上珠海脫離斬殺線一】「美國斬殺線」是去年起反映美國貧困問題的詞彙，意旨美國平民財務狀況崩塌後難再翻身，陷入流離失所，甚至死亡的困境。其實斬殺線的概念也適用於本港部份的中產階層，看似光鮮亮麗的生活，每日卻耗盡心力維繫，一旦家庭出現變故則「一夜回到解放前」，墜落斬殺線的風險，北上定居成為他們保持中產生活的唯一出路。



90後馮小姐（阿Fi）去年今日仍在墮進斬殺線的邊緣，當時她開設的美甲店生意暴跌，兒子確診自閉症，女兒正在腹中長大，業主更突然提出加租。她預視到未來生活成本只會愈來愈高，收入卻不斷下跌，終日感到非常焦慮，於是果斷在兩個月內移居珠海，以人民幣7,000元租用近1,400平方呎單位。



如今，受惠於當地低廉的物價水平、相對便宜的學費及治療費用，馮小姐一家四口已脫離「香港斬殺線」，與丈夫的感情加深，兒子的病情也大幅改善，一切向着美好的將來進發。她說︰「我問過我老公，如果有機會你會唔會返去香港，佢話唔會，返唔到轉頭。」



馮小姐與家人去年4月搬往珠海十字門定居。（廖雁雄攝）

四房兩廳近1,400平方呎的單位，租金人民幣7,000元（折合約7,954港元）。（廖雁雄攝）

馮小姐一家四口家庭開支圖表。（AI製圖）

近年港人北上熱潮不斷升溫，已不限於假期或周末玩樂的範疇。馮小姐與家人去年4月搬往珠海定居，鏡頭下她們一家四口生活美滿，租用四房兩廳過千呎單位，一對年幼的兒女活躍可愛，由保母幫忙貼心照料，她則每日打理美甲店生意，偶爾忙裡偷閒與好友到海邊咖啡店放鬆，過着儼如闊太的生活。

三大壓力︰美甲店生意暴跌、兒子患自閉症、幼女即將出生

其實去年今日，馮小姐仍是香港普通中產家庭的一員，租住在太子600多平方呎的舊樓單位，每月付出高昂的開支維持生活，在斬殺線上掙扎。雖然她在尖沙咀經營的美甲店已步上軌道，惟香港經濟環境持續變壞，生意暴跌一半，加上兒子Cody傳來確診自閉症的噩耗，腹中幼女一天一天長大，壓力已不斷倍增。

嗰陣我非常自責，我喺香港日日就係返工做嘢，都冇時間返去陪佢，所以我覺得屋企太少人陪佢，令佢唔識講嘢。 北上港人馮小姐

馮小姐移居珠海後，在當地開設一間美甲店。（廖雁雄攝）

新居的雪櫃貼滿家庭及嬰兒相片。（廖雁雄攝）

家庭負擔沉重 搬至珠海只為脫離「香港斬殺線」

某日，業主突然提出加租至3萬多元，成為壓倒駱駝的最後一根稻草，家庭微妙的平衡立即打破。馮小姐預視到教育及醫療開支，將成為家庭沉重的負擔，情緒變得非常焦慮，每日回家與丈夫吵架，看似已墮進「斬殺線」的邊緣。

惟馮小姐能夠經營美甲店業務，已遠比貧苦階層富有，卻強調生活壓力巨大，會否擔心受到讀者質疑？她表示，搬至珠海只為脫離「香港斬殺線」，若繼續留港生活，將難以同時兼顧店舖及照顧兒女，北上生活已是當時唯一的出路。

就算有間舖又點呢？你間舖都有皮費嘛，你屋企又有皮費嘛，你養小朋友都有皮費嘛。加上你個壓力來自你愈搵愈少之餘，你嘅成本愈來愈貴，你都要積穀防饑。 北上港人馮小姐

搬至新居後，馮小姐享有專屬的衣帽間。（廖雁雄攝）

馮小姐起床後打扮精緻的妝容及配襯衣服。（廖雁雄攝）

近1400呎新樓單位距港珠澳大橋約20分鐘 月租近8000港元

眼見朋友北上定居的成功案例，腹大便便的馮小姐決心離開香港，考慮到珠海的物價低於深圳，城市環境更宜居，她選址距港珠澳大橋約20分鐘車程的十字門區，急不及待在網上物色單位，最後租下現在居住的近1,400平方呎新樓單位，月租人民幣7,000元（折合約7,954港元）。

其後她的丈夫通過「螞蟻搬家」的方式，每周由香港運送必須品至新居，同時在拼多多及淘寶購置電器，最終由計劃至展開新生活，只耗時兩個月。「本身我個人決定一樣嘢，就好想急急腳去完成，我大肚嘅時候已經對住香港非常焦慮。」

鏡頭下馮小姐一家四口生活美滿。（廖雁雄攝）

每早7時許為馮小姐一家的早餐時間。（廖雁雄攝）

擁專屬衣帽間化妝及配襯衣服 聘保母照顧幼女

那麼馮小姐如今生活有何變化？《香港01》記者2月3日追訪馮小姐的一天，抵達其居所時天色漸亮，打開門只見偌大的客廳掛上100吋巨型電視，開放式廚房的雪櫃貼滿家庭及嬰兒相片，梳化旁堆滿兒童玩具，怕生的貓咪躲在角落發出叫聲。馮小姐的家人仍在睡夢中，空氣中彌漫歲月靜好的幸福感。

隨着小朋友睡醒，屋內的大人們開始忙碌起來，保母準備豐盛的早餐，馮小姐身處專屬的衣帽間，打扮精緻的妝容及配襯衣服。而任職健身教練的丈夫吃過充滿蛋白質的早餐後，便親自駕車送Cody到幼稚園上學，隨後根據當日行程留在珠海或回港教導學生。

鈺海山谷幼兒園佔地面積約1.2萬平方米，相當1.7個標準足球場。（廖雁雄攝）

多名教師滿面笑容站在門外迎接小童。（廖雁雄攝）

幼稚園佔地面積相等於約1.7個足球場 兒子入讀後情緒大幅改善

「鈺海山谷幼兒園」距馮小姐居所約10分鐘車程，校園建築採用歐洲式紅磚風格，佔地面積約1.2萬平方米，相當1.7個標準足球場，採用小班教學，聘有多名外籍及本地教師，提供英語、粵語及普通話共三語教育環境。現場所見，幼稚園規模遠超香港的中小學，多名教師早已滿面笑容站在門外迎接小童，喇叭則播放着輕快的英語歌曲。

馮小姐透露，幼稚園K3班級每月學費約4,500港元，雖然貼近香港的收費水平，但她強調Cody過去無法面對面與人溝通，也不敢走進課室，若繼續留在香港是不可能通過入學面試，只能安排至特殊學校，惟內地幼稚園則願意接受錄取，如今他的語言能力已顯着進步，情緒也大幅改善，不再出現攻擊性行為。

馮小姐懷上幼女時決心搬離香港。（廖雁雄攝）

馮小姐對長子Cody患有自閉症感到非常自責。（廖雁雄攝）

自閉症言語治療兩地收費相差六倍 香港50分鐘索價$1350

雖然該幼稚園的硬件遠勝香港，惟兩地教育制度不同會否影響信心？馮小姐稱，該校的課程創新，包括教導運用人工智能（AI）解決問題，以她了解的香港幼稚園並無提供相關課程，惟她考慮到內地中小學的學業壓力巨大，正計劃安排兒子往毗鄰的澳門升讀小學。

北上珠海除了解決入學問題外，馮小姐也毋須再承擔沉重的治療費用。原來Cody因自閉症需定期接受心理檢查，僅言語治療50分鐘已索價1,350元，反觀珠海同樣的粵語療程，平均每次只收取人民幣198元（折合約225港元），即收費相差約六倍，節省下來的費用可再增加治療次數，讓他的病情盡快改善。

訪問當日，夫婦二人駕車到橫琴一間海邊餐廳「二人世界」。（廖雁雄攝）

夫婦飯後在海濱長廊散步。（廖雁雄攝）

北上定居增「二人世界」︰同老公相處多咗唔再一見就忟

當日馮小姐的丈夫毋須回港工作，行程較為自由，Cody送往學校上課後，他們先帶同保母到附近的超市買餸，順道購買賀歲用品，其後處理各自的工作，幼女則交由保母照顧，直至下午他們駕車到橫琴一間海邊餐廳「二人世界」，飯後在海濱長廊散步增進感情，再繼續各自餘下的工作或節目。

夫婦二人在微風中邊欣賞對岸澳門的景色，邊品嚐美食，甜蜜的模樣羡煞旁人，但馮小姐認為今日的生活得來不易，強調家庭和諧的關係正因北上定居才獲得改善，由於現在經濟壓力減少，兒女的教育問題獲得解決，夫妻相處時間增加，才不再終日吵架。

所以我覺得搬上嚟嘅時間，陪屋企人多咗啦，我同老公相處時間多咗啦，起碼唔再一見到佢就忟，哈哈哈！ 北上港人馮小姐

長子Cody送往幼稚園後，他們有時候到超市購物。（廖雁雄攝）

保母負責決定購買的食材及數量。（廖雁雄攝）

夫婦無計劃回港 無悔北上決定「返唔到轉頭」

轉瞬間已是黃昏時分，隨着Cody放學及保母帶同幼女外出「放電」回家，家中再次恢復熱鬧，保母馬不停蹄準備晚餐，夫婦二人騰出時間與兒女玩樂，一家四口樂也融融。馮小姐看着溫馨的畫面，對於搬至珠海的決定不感到後悔，強調不會返回香港的生活。

馮小姐又指，退休的長輩已申請港車北上，最近每周末都北上珠海家中過夜，因此祖孫三代的關係相比香港的時候更緊密，他們計劃農曆新年廣東省自駕遊。

我成日都同朋友講，搬上嚟啦，真係好正！呢間新房真係好正，返唔到轉頭㗎。我問過我老公，如果有機會你會唔會返去香港，佢話唔會，返唔到轉頭。 北上港人馮小姐

馮小姐對於搬至珠海的決定不感到後悔，強調不會返回香港的生活。（廖雁雄攝）

忙碌一日過後，馮小姐與家人享受晚飯時間。（廖雁雄攝）

港府2萬元新生嬰兒獎勵金杯水車薪 倡每月派發育兒津貼

新一年度財政預算案即將發布，馮小姐關注政府的育兒政策，認為2023年推出的2萬元新生嬰兒獎勵金只是杯水車薪，在香港不足夠買奶粉及尿片，也不能為幼童報讀學前補習班，無助推動香港生育率。她建議政府定期每月發放育兒津貼，相信能夠幫助不少家庭降低生活成本。

我生個仔都冇咗啦，係咪先？小朋友兩萬蚊其實幫唔到你啲乜嘢，你買奶粉買尿片，你仲有將來你要返學嘅錢都唔夠Cover啦。 北上港人馮小姐

怕生的貓咪一直在躲避鏡頭，直至訪問結束前終被攝影記者捕捉到可愛的外表。（廖雁雄攝）

馬年將至，馮小姐訪問當日也準備購買年花及賀歲用品。（廖雁雄攝）

馮小姐2026年2月3日的生活



7:00 起床吃早餐及換衫

8:00 丈夫開車送兒子上寒假班

10:00 一家人到超市買菜

12:30 午餐時間

14:00 到美甲店拍攝巡視業務

17:00 丈夫接兒子放學

18:00 準備晚飯

19:00 梳洗及與兒女玩耍

22:00 睡覺

