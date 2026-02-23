香港人在中山｜五旬夫婦提早退休　轉投內地醫保降血壓藥每月¥10

【香港斬殺線系列．北上中山脫離斬殺線】「美國斬殺線」是去年起反映美國貧困問題的詞彙，意旨美國平民財務狀況崩塌後難再翻身，陷入流離失所，甚至死亡的困境。其實斬殺線的概念也適用於本港部份的中產階層，看似光鮮亮麗的生活，每日卻耗盡心力維繫，一旦家庭出現變故則「一夜回到解放前」，墜落斬殺線的風險，北上定居成為他們保持中產生活的唯一出路。



50多歲的吳氏夫婦沒有生兒育女，在2023年底提早退休，搬往中山三鄉展開下半生。他們考慮到香港自願醫保的費用隨着年齡不斷遞增，每年高達過萬元，不利未來的財政穩定，因此已轉投當地的城鄉居民醫保，每年繳付人民幣800元。吳太以自身為例，去年身體檢查曾發現尿道結石入院，內地醫保便包手術費全數一萬元，另外她每月領取的降血壓及膽固醇藥，只需繳付人民幣10元。



如今他們每日的生活健康又愜意，偶爾與當地朋友自駕往鄰近城市騎單車，或是游泳及打羽毛球等，更計劃待愛犬逝世後全中國自駕遊。「如果仲喺香港嘅話，我唔會咁早退休，因為香港生活成本比較高，我諗最少起碼做多10至15年。」



吳太（左）及吳先生（右）2023年底搬往中山定居。（歐陽德浩攝）

兩夫婦早於2019年耗資人民幣100萬元購入900多平方呎單位。（歐陽德浩攝）

吳太香港及中山醫療開支對比圖表。（AI製圖）

夫婦50多歲退休中山定居 100萬元購三鄉雅居樂近千呎單位

相信港人對雅居樂及碧桂園等內地房地產商，早已耳熟能詳，隨着香港與大灣區融合，共同構建「一小時生活圈」，退休北上成為大趨勢，港府也推出廣東計劃及福建計劃鼓勵長者北上，每年不用回港可取得長者生活津貼。惟有中年夫婦發現，原來提早退休北上相比留港工作，竟能節省更多生活開支，換取多姿多采的生活。

吳太與丈夫均50多歲，退休前分別任職物流公司HR及紀律部隊。吳太表示，早於2019年陪同朋友參加「北上睇樓團」，其中一站是尚未落成的中山三鄉雅居樂，有見小區的環境舒適、呎價不錯，笑言受到「魔鬼」的誘惑，不經覺間耗資100萬元（折合約111.3萬港元）購入900多平方呎單位。

他們表示中山的消費水平不高。（歐陽德浩攝）

他們居住在中山三鄉雅居樂。（歐陽德浩攝）

嘆香港生活成本高 留港起碼工作多10年才能退休

2023年新冠疫情結束，二人的單位已完成裝修可隨時入伙。吳先生想到空置物業非常浪費，於是二人確認積蓄足夠應付老年生活後，果斷辭職於年底帶同愛犬搬往中山定居，開始健康又愜意的退休生活。他們表示中山的消費水平不高，服務及質素高於香港之餘，同等的飲食開支僅約香港三分一。

如果仲喺香港嘅話，我唔會咁早退休，因為香港生活成本比較高，我諗最少起碼做多10至15年。 北上中山港人吳先生

訪問當日，兩夫婦早上駕駛比亞迪電動車，前往珠海情侶中路騎單車。（歐陽德浩攝）

他們也會駕車前往佛山、東莞及深圳等城市騎單車。（歐陽德浩攝）

電動車自駕遊每公里人民幣0.05元︰簡直係天堂

訪問當日天公造美，溫度適中，正是騎單車的好日子，夫婦早上駕駛比亞迪電動車前往珠海情侶中路，每公里電費約人民幣0.05元，即20多公里的路程只花費1.25元（相等於1.4港元），他們笑說在內地駕車只需考慮時間成本及公路費，惟過去在香港受礙於泊車費及油費等成本高昂，他們退休前甚少玩樂，生活只有上班及回家，偶爾只外出吃飯一次。

吳太表示，他們所居住的小區有近100名香港業主，已建立多個成熟的港人社群，他們每日視乎天氣及季節，每日與不同組員游泳及打羽毛球，或是駕車前往珠海、佛山、東莞及深圳等城市，一同騎單車或品嚐美食。

成本好平好抵，尤其對於我哋揸咗20幾年油車嘅香港人，呢度簡直係天堂。冇比較冇傷害。 北上中山港人吳太

訪問當日天公造美，溫度適中，正是騎單車的好日子。（歐陽德浩攝）

過去在香港受礙於泊車費及油費等成本高昂，他們退休前甚少玩樂，生活只有上班及回家，偶爾只外出吃飯一次。（歐陽德浩攝）

棄香港「天價」自願醫保計劃 改買內地城鄉居民醫保

人到中年，身體難免出現毛病，如何及早發現和治療，並降低醫療開支，成為退休人士最關注的問題。夫婦退休前參加的自願醫保計劃，每年需繳付1.7萬港元，即二人合計3.4萬元，保費更會隨着年齡不斷遞增，因此他們已放棄自願醫保，改買內地的城鄉居民醫保，每年保費約人民幣800元（折合約905港元）。

翻查資料，城鄉居民醫保全名為「中國大陸城鄉居民基本醫療保險」，涵蓋未成年人及沒有工作的居民，享有門診及住院報銷，經濟較發達地區的收費較高。符合條件的香港居民可憑居住證，在內地的居住地購買該醫保。

當地每公里電費約人民幣0.05元，他們笑說在內地駕車只需考慮時間成本及公路費。（歐陽德浩攝）

他們經常與當地的港人朋友一同騎單車。（歐陽德浩攝）

內地醫院體檢發現尿道結石 留港生活恐拖延至病情嚴重

雖然內地城鄉居民醫保不包身體檢查，但當地醫院的收費水平遠低於香港。吳太去年花人民幣3,000多元全面檢查身體，經超聲波意外發現腎積水，其後再由CT電腦掃瞄檢查發現有結石卡在輸尿管，醫生建議立即接受手術擊碎結石，再置入輸尿管支架。

吳太表示，香港私家醫院身體檢查的收費昂貴，公營醫院的輪候時間長，若以電腦掃瞄（CT）為例，非緊急個案排期一年或以上。由於她的身體一直沒有相關徵狀，若繼續留港生活，恐怕只有病情拖延至嚴重才被發現。

你諗下如果喺香港，你完全冇徵狀根本唔會睇，香港做個體驗又貴，可能你完全唔會知。如果香港公立醫療，呢啲叫做非緊急，排個CT都排兩年，可能排到天荒地老，到時冇徵狀都排到有徵狀。 北上中山港人吳太

吳太每月都到附近的社區衞生服務站，領取降血壓及膽固醇藥。（歐陽德浩攝）

他們已購買內地的城鄉居民醫保，每月保費約人民幣800元（折合約905港元）。（歐陽德浩攝）

手術及住院費人民幣1.5萬元 內地城鄉醫保包一萬元

最終吳太住院5日4夜，手術及住院費用合計約人民幣1.5萬元（折合約16,969港元），內地城鄉居民醫保包其中1萬元 ，包括手術及麻醉費用等。由於她不習慣內地醫院嘈雜且欠缺私隱的住院環境，不入住收費便宜的普通病房，改住擁有專屬廁所的單人房，才需要自付餘下住院費用的6,000元。

與此同時，吳太每月都到附近的社區衞生服務站，領取降血壓及膽固醇藥，受到城鄉居民醫保的保障，每次只需繳付人民幣10元（折合約11.3港元）。她過去在香港每半年看一次私家醫生，診費連同藥費索價約2,400港元，即每月平均400港元，兩地收費不可同日而語。

所以要講斬殺線，醫療真係其中一個。如果唔係嘅話，斬唔到你唔緊要，你咪排政府，兩年排個CT。 北上中山港人吳太

他們養育的愛犬已年近14歲。（歐陽德浩攝）

吳先生與吳太年約50多歲，退休前分別任職紀律部隊及物流公司HR。（歐陽德浩攝）

趁年紀尚輕計劃全國自駕遊 或旅居省外賞綠水青山

兩夫婦沒有生兒育女，養育的愛犬已年近14歲，為了悉心照顧牠一直留在中山一帶。他們計劃待愛犬「上天堂」後，趁現在尚算年輕，衝出大灣區全中國自駕遊，冀穿州過省見識國家的綠水青山，若旅途中過於熱愛某個地方，不排除會暫住數個月不等。

國家好大，作為英治時代讀書嘅香港人，其實我哋對國家了解唔多，所以我哋好想用自己對腳去睇多啲。我哋好想去睇下主席講嘅，綠水青山即係金山銀山。 北上中山港人吳太

吳太悉心為愛犬製作晚餐。（歐陽德浩攝）

他們計劃待愛犬「上天堂」後，趁現在尚算年輕，衝出大灣區全中國自駕遊。（歐陽德浩攝）

不解廣東計劃設地域限制 要求必須住滿不少於60日

新一年度財政預算案即將發布，吳太關注政府已推行多年的廣東計劃。根據目前的申請資格，受惠人只要不少於60日留在廣東省，將不會影響領取長者生活津貼的資格。

吳太認為計劃仍有改善空間，若他們年滿65歲後，仍然全年在廣東省外自駕遊，甚至離開廣東搬往其他省份定居，則不符合相關資格，因此不解政府為何設有地域限制，與鼓勵長者北上退休的方針互相衝突。「無論香港好、雲南好、黑龍江好，點解你會有咁得意嘅土地限制呢？」