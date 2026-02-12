海關年結｜與電商合作篩選下架違禁品 AI服務大使小慧升級至2.0
撰文：鄧栢良
出版：更新：
香港海關今日（12日）舉行年結工作回顧，當中談到海關昨日（11日）公布與淘寶天貓香港站簽署的備忘錄，關長陳子達解釋此舉並不代表現時流入本港的違禁商品上升，而是相關協議可幫助海關作風險評估及禁止違禁品來港。
被問到海關是否發現電商平台上有大量違禁品流入本港並形成趨勢，陳子達指這是海關與電商平台首份簽署的合作協議。他解釋，電商平台佔市場上零售份額愈來愈大，亦留意到市民會使用網上平台，而網上平台有龐大銷售網絡。海關與電商平台合作，可幫助海關作風險評估，並可透過平台預先加入篩選準則，禁止在港違禁或安全有問題的貨品運送來港或盡早下架，從而保障市民權益，但並不代表現時流入本港的違禁商品上升。
陳子達續指，現時在香港佔較大份額的電商平台來自國外，海關會積極與其他國際電商平台商討，有信心今年內可陸續簽署同類合作備忘錄。
此外，香港海關去年推出虛擬海關服務大使——小慧，運用人工智能技術，負責解答公眾查詢，並率先在香港海關網頁及管制站投入服務。記者會後，海關介紹今年已將虛擬海關服務大使小慧升級至2.0版本，運用AI生成一個擬人形象，可用粵語、普通話或英語回答市民及來自內地及世界各地的旅客 ，為他們解答有關海關法規的問題。
海關年結｜執法升24%拘3.6萬人 私煙佔7成 冀明年全面推標籤制海關與淘寶天貓香港站簽備忘錄 加強合作防違禁品經網購流入香港國際海關節｜陳子達：積極應用創新科技 加強貿易便利和口岸安全香煙完稅標籤制度先導計劃完成 海關料今年第四季實施首階段本地漁農美食嘉年華8檔涉違規賣非自家貨 漁護署交警方海關調查海關關員騙薪罪成判囚 放棄判刑上訴 等候定罪上訴期間取消保釋aespa演唱會｜海關入境處警方聯合執法 亞博外拘5名旅客小販