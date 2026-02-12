海關年結｜與電商合作篩選下架違禁品　AI服務大使小慧升級至2.0

香港海關今日（12日）舉行年結工作回顧，當中談到海關昨日（11日）公布與淘寶天貓香港站簽署的備忘錄，關長陳子達解釋此舉並不代表現時流入本港的違禁商品上升，而是相關協議可幫助海關作風險評估及禁止違禁品來港。



左起：副關長（管制及執法）胡偉軍、關長陳子達、副關長（管理及策略發展）許劍出席2025年記者會。（鄧栢良攝）

2026年2月11日，香港海關與淘寶天貓香港站簽訂諒解備忘錄。圖為海關助理關長（情報及調查）黃浩然（右二）與淘寶天貓港澳區總經理丁鎮財（左二）簽訂諒解備忘錄。香港海關關長陳子達（右一）及阿里巴巴海外數字商業集團——全球首席法務官許逸仙（左一）亦在現場見證。（政府新聞處圖片）

被問到海關是否發現電商平台上有大量違禁品流入本港並形成趨勢，陳子達指這是海關與電商平台首份簽署的合作協議。他解釋，電商平台佔市場上零售份額愈來愈大，亦留意到市民會使用網上平台，而網上平台有龐大銷售網絡。海關與電商平台合作，可幫助海關作風險評估，並可透過平台預先加入篩選準則，禁止在港違禁或安全有問題的貨品運送來港或盡早下架，從而保障市民權益，但並不代表現時流入本港的違禁商品上升。

陳子達續指，現時在香港佔較大份額的電商平台來自國外，海關會積極與其他國際電商平台商討，有信心今年內可陸續簽署同類合作備忘錄。

海關關長陳子達介紹AI海關服務大使小慧2.0。（鄧栢良攝）

此外，香港海關去年推出虛擬海關服務大使——小慧，運用人工智能技術，負責解答公眾查詢，並率先在香港海關網頁及管制站投入服務。記者會後，海關介紹今年已將虛擬海關服務大使小慧升級至2.0版本，運用AI生成一個擬人形象，可用粵語、普通話或英語回答市民及來自內地及世界各地的旅客 ，為他們解答有關海關法規的問題。