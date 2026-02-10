生蠔食物中毒｜食環署指令2間公司停售 分別涉10宗及11宗個案
近日多宗食物中毒個案涉及生蠔，食環署食物安全中心今（10日）表示，本月2日至今，10宗個案所涉人士曾進食由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔、11宗個案曾進食由供應商傑頓國際食品及88投資控股有限公司食物製造工場供應的生蠔，已指令3間公司停售生蠔。
署方又指，過去5天，已巡視全港約430間出售生蠔的食物業處所，確保相關負責人遵守有關牌照或許可證條件。
食環署表示，本年2月至今，中心調查發現當中10宗個案所涉人士曾進食由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔，為審慎起見，中心於2月5日已即時指示業界暫停進口及在港出售由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔。
另外，食物安全中心發現11宗個案曾進食由供應商傑頓國際食品及88投資控股有限公司食物製造工場供應的生蠔，已經即時指示傑頓國際食品及88投資控股有限公司（Jeton International Food and 88 Investment Holdings Limited）暫停出售及供應生蠔。其餘個案的調查則牽涉多款不同國家的生蠔，調查仍然繼續。
食環署在上周五（6日）在表示，除韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔外，調查發現個別食物中毒個案人士曾進食由傑頓國際食品及88投資控股有限公司食物製造工場供應的生蠔。
食環署表示，鑑於近期與進食生蠔相關的食物中毒個案有所上升，署方在全港各區採取特別行動，加強巡查全港多個持牌食物業處所，以保障食物安全及公眾健康。巡查的重點包括生蠔的保存溫度、存放在指定雪櫃內的情況、生蠔的供應來源、食物處理人員的個人衞生及食物業處所的衞生情況、查核生蠔的來源文件和衞生證明書，以及抽檢生蠔樣本作檢測等。
餐廳Chef's Cuts啟德AIRSIDE及黃竹坑THE SOUTHSIDE分店都有食客吃過生蠔後食物中毒。該餐廳日前在Facebook專頁發文，指生蠔由該兩間公司供應，事後已全面停供應生蠔菜式。
過去5天巡視全港430間出售生蠔的食物業處所
過去5天，食環署已巡視全港約430間出售生蠔的食物業處所，其間就食物的存放、處理和衞生情況作出即時衞生建議。巡查會繼續進行，確保持牌／持證人或相關負責人遵守有關牌照或許可證條件，並符合法例訂明的衞生標準。
食環署發言人提醒，由於蠔隻以過濾大量海水、吸收在海水中懸浮食物粒子的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有細菌（例如副溶血性弧菌和創傷弧菌）及病毒（例如諾如病毒和甲型肝炎病毒），這些物質會在蠔的體內積聚。進食未經徹底煮熟的蠔可能會有直接攝入這些微生物的風險，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食。