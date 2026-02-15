今日新聞8分鐘｜的士撞手推車婦七旬司機被捕｜北海道恐迎9級震？

大埔新娘潭路單車失事撞壆 男騎手頭傷昏迷送院亡

大埔新娘潭路發生涉及單車的交通意外。今日（15日）上午10時半，一輛單車沿新娘潭路近橫涌石澗，往大埔方向行駛，當駛近一燒烤場時，據報失事撞向一石壆。姓謝（49歲）男騎手頭部受傷，昏迷不醒，同行友人見狀報警。

事主由被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院搶救，惜於11時36分宣告不治。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-3800與調查人員聯絡。

有片｜粉嶺私家車衝紅燈 單車男遭撞飛骨折 南亞司機涉危駕被捕

粉嶺發生恐怖車禍。今日（13日）傍晚6時55分，一輛私家車沿沙頭角公路—龍躍頭段，駛往祥華邨方向。途至逸峯廣場對開燈位時，撞倒一名單車漢，38歲姓陳傷者右腳骨折，幸仍清醒，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。29歲巴基斯坦籍、持香港身份證的男司機，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕，現正被扣留調查，案件交由新界北交通意外調查隊第二隊跟進。

《香港01》 獲得案發一刻車cam片段，當時燈位剛轉為「綠公仔」，單車漢與多名途人隨即過馬路，途至接近一半、幾乎抵達中間的行人等候處時，一輛私家車突高速駛至衝紅燈，單車漢隨即被撞飛，凌空拋起360度打轉再墮地，倒臥路中。其他途人雖避過一劫，但均嚇至窒步後退；涉事私家車則駛前數十米始停下。在場候燈的cam車傳出男女聲驚呼：「嘩！Oh no‥‥‥報警啊！」

荃灣男持棍扑垃圾車 復闖凍肉舖擸西瓜刀鉸剪再毀車 涉兩罪被捕

荃灣街頭有人持棍、西瓜刀及剪刀破壞垃圾車被捕。今日（14日）下午近2時，警方接獲一名垃圾車職員報案，指一名男子在川龍街破壞垃圾車。警員接報到場，相信涉案52歲姓梁男子曾分別以鋁條、木棍、西瓜刀及剪刀扑車，以涉嫌藏有攻擊性武器及刑事毀壞將他拘捕。梁男清醒被送往仁濟醫院檢查，並正被警方扣查。案件交由荃灣警區刑事調查隊第三隊跟進。

宏福苑｜火劫奪摯親 三代敘天倫成追憶 遺屬難忘傷痛無心迎歲

去年11月一場無情惡火席捲大埔宏福苑，將逾千戶平凡幸福的家庭付之一炬，在無數人心中刻下難以癒合的傷痕。回首事發當日，一對姊妹在火場外目睹家園陷入火海。隨後，她們踏上漫長而煎熬的尋親路，日復日在醫院與社區中心間奔走，最終等到的卻是教人心碎的噩耗——雙親遺骸在焦土中被發現，至死相擁。曾經安身立命的「祖屋」淪為廢墟，三代同堂共敘天倫的光景，終成追憶。

災後兩個多月，正值全城張燈結綵迎新歲，但對遺屬而言，這個新年只有揮之不去的冷清。姊妹倆今年謝絕拜年，亦無力置辦年貨；10歲稚子因痛失外祖父母，更決意從此不再過節，「無咗公公婆婆，過所有節日都無意思、無意義。」儘管哀慟難平，她們仍望政府能落實原址重建，讓她們在那塊承載着家族根源與記憶的福地上，重新出發。

北角的士撞手推車 七旬老婦陷昏迷 七旬司機長傘當拐杖下車被捕

北角發生車禍。今日（15日）凌晨2時許，一輛的士沿渣華道左三線往柴灣方向行駛，駛至渣華道138號對開時，一名74歲老婦逆線推住手推車，的士懷疑收掣不及，猛撞手推車，老婦被推到跌在左二線受傷昏迷，救護員接報到場，女傷者初步仍有呼吸和脈搏，由救護車送往東區醫院進行搶救。涉事79歲的士男司機，事後通過酒精呼氣測試，繼而涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕。

日本北海道恐迎規模9巨震？板塊每年移動8cm 專家：能量已達極限

下一個規模9的「超巨大地震」，可能在北海道發生！日本科學研究團隊近日發出震撼警告，指出北海道十勝近海及千島海溝的海底應力已經蓄積到極限。專家直言，這場強震的發生週期已經「完全屆滿」，地殼現在就像一張被拉到最滿、隨時會斷裂的強弓，威脅近在咫尺。

日本大阪道頓堀發生持刀傷人案1死2傷 疑兇落網

據共同網報道，日本大阪府警方2月15日（周日）發布消息指，大阪市繁華的商業街道頓堀14日晚上發生一宗持刀傷人事件，造成三人受傷，其中一名來自奈良縣的17歲少年不幸身亡。疑犯逃亡後數小時被捕。

阿Mo迎來專屬電動輪椅 花兩個月終「坐正」 身體現一個微小突破

男團MIRROR於2022年7月舉行的演唱會，因大型屏幕墮下導致舞蹈員李啟言（阿Mo）重傷癱瘓。其父李盛林牧師周六（14日)在新一篇代禱信中透露，經過兩個月的等待，阿Mo迎來了他專屬的電動輪椅。但「對於一個身體無法隨意活動的人」來說，坐上這張電動輪椅一點也不簡單，「足足花了兩個月的時間，才真正屬於他」。

李牧師在代禱信中，形容當年意外令阿Mo的身體「像一部被突然關掉的電腦——折斷的神經切斷了所有連結」，當系統重新啟動時，過去的設定早已消失殆盡，一切都要從零開始。他表示，最近終於迎來了一個微小卻珍貴的突破，阿Mo開始能慢慢分辨出大小便的感覺，「雖然距離常人的自如，還有一段需要勇闖的路，但這一步，卻是神經不斷配對、日夜操練的結果。」