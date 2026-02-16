男生涉在黃大仙一中學女廁偷窺不相識女同學 准500元保釋候訊
撰文：朱棨新
出版：更新：
16歲男學生涉於黃大仙一中學的女廁偷窺不相識的女同學，被控1項窺淫罪。案件今（16日）在九龍城裁判法院提堂，裁判官曾宗堯應辯方申請，將案件押後至4月21日再訊，以索取控方文件及法律意見。被告准以500元現金保釋，條件包括不得接觸控方證人。
被告朱姓男生（16歲，學生）被控一項窺淫罪，指他於2025年12月11日，在香港九龍黃大仙某中學二樓女廁內暗中觀察X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及不理會該X是否同意被他觀察。
案件編號：KCCC513/2026
YouTube頻道逾900部偷拍低胸或緊身衣女性片段 大律師指犯窺淫罪港大男生涉宿舍男廁內偷拍 承認兩項窺淫罪 押後下月判刑港大男生AI製祼照｜私隱專員公署已展開刑事調查 現階段沒評論偷拍和發布兩名前女友私密影像 已婚救護站總隊目罪成被判緩刑中大圖書館偷拍兩女如廁 男生認窺淫罪被判感化令12個月海關總部圖偷拍女子洗澡 警誡下稱好色犯案 文書主任被判社服令