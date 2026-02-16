今日新聞8分鐘｜英漢大鬧機場被捕｜河南老闆派$1.8億年終

葵涌邨夏葵樓全幢停電 大批住戶摸黑落樓 有長者呼吸機無電

葵涌邨夏葵樓停電。今日（15日）年廿八晚上9時許， 據報夏葵樓機房因滲水致設備出現故障，全幢大廈停電；大批住戶自行走到地面暫避。居於10樓的李小姐稱，事發時聽到嘭一聲，然後火警鐘大鳴，「我住10樓都聞到（味），唔敢搭電梯，因為唔知咩事。」

據了解，晚上9時41分，警方曾接獲上址住戶報案，指有老婦所使用的呼吸機低電量，恐防快會無電。消防派遣救護車到場協助，幸最終老婦毋須送院；此外，據報有人因停電困𨋢，須消防協助營救，幸事主無受傷。就現場可見，整幢大廈除逃生梯及大堂部份位置外，均一片漆黑；有技工在夏葵樓機房搶修。

德士古道天橋私家車失事 撞歪路牌「反肚」冒煙 司機手傷送院

大窩口邨對開發生交通意外。今日（15日）晚上7時47分，一輛私家車沿德士古道天橋行駛，途至近德大徑、大窩口邨對開時失事，全車翻轉。司機手部受傷，幸清醒無礙，由救護車送往仁濟醫院治理。

現場圖片可見，涉事白色私家車車頭盡毀，四輪朝天，橫亘路中，並冒出白煙；路中安全島反光牌被撞至飛脫，一支路牌亦撞至傾斜。警方現正調查車禍原因。

寶福山名人骨灰被盜｜翁靜晶：劉家良及向華勝骨灰已尋回

沙田寶福山去年發生多宗名人骨灰被盜事件，被盜走的骨灰包括已故著名武術指導、導演劉家良的骨灰，以及部份富豪家族的骨灰。劉家良遺孀翁靜晶律師曾在網上直播中承認事件，指匪徒更傳來被盜骨灰盒照片，企圖要挾贖金。翁靜晶今晚（14日）在YouTube開直播，表示已尋回劉家良及已故著名電影出品人向華勝的骨灰；她今日已領回劉的骨灰及拆走其龕位的碑，日後會安排撤灰，並捐出出售龕位所獲的款項。

英漢大鬧機場離境大堂 推冧扑爛智能登記櫃檯 涉兩罪被捕

今日（16日）早上網上流傳一段20多秒的短片，可見一名光頭、蓄大鬍子的外籍漢在機場離境大堂J列位置，推倒多台智能登記櫃檯，再拿起旁邊的告示牌柱，猛砸向倒地的櫃檯。

警方稱，今晨近6時接獲報案，指香港機場有一名外籍男子毀壞上址物品，經調查後以涉嫌「刑事毀壞」及「管有第一部毒藥」將他拘捕。

河南老闆賺2.6億派1.8億年終！員工現場數錢15分鐘：數幾多拎幾多

曾於年會豪派1億元（人民幣，下同）聲名大噪的河南礦山集團將於2月13日再開年會。被譽為「全網最愛發錢老闆」的崔培軍宣佈，今年年會現場將發放超6000萬元現金作為年終獎，員工當場數錢「所數即所得」，加上線上發放部分，集團年終獎總額突破1.8億元，再度引發廣泛關注。

高雄宮廟慶典煙火竟掃射人群 現場如空襲觀眾驚魂逃命

高雄左營太子宮舉辦「慶成入火安座平安遶境大典」，14日晚間施放煙火時卻疑似偏離方向，煙火大量射入人群，嚇得民眾慌忙四散逃命，驚險過程全被網友錄下。

年廿九｜市民花4千備團年飯 有海鮮檔嘆生意一般 割價兩成促銷

今日（16日）是年廿九，早上在荃灣楊屋道街市及附近街道的菜檔，不少市民前來買菜準備團年飯。有人表示，預算約3,000至4000元買海鮮等，「今年天氣好，個個都買好多靚餸。」不過有海鮮檔表示生意一般，估計是因市民北上團年或外遊，故未有加價，甚至有檔口減價1至2成促銷。

李家超訪觀塘年宵市場 花逾千元買蘭花、銀柳、五代同堂

今日是年廿九，特首李家超繼上周五後再次落區，到訪觀塘遊樂場的年宵市場。李家超合共花了約千元購買銀柳、五代同堂、和兩盤蘭花 。他表示，今日特意感受觀塘過年氣氛,形容現場人頭湧湧，興致勃勃，預料晚飯後將會是各年宵市集的高峰期，相信越接近凌晨越有節日氣氛。他祝福香港市民「龍馬精神、一馬當先、馬到功成、馬上有福。」