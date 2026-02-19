今日新聞8分鐘｜無裝貓網救貓失足亡｜除夕污水渠倒灌全屋浸屎水

土瓜灣電單車起火掀烈焰 鐵騎士及時逃生 消防迅即救熄

土瓜灣發生火燒車事故。年初二（18日）凌晨1時半左右，一輛電單車沿馬頭圍道往九龍城方向行駛、途至天光道交界燈口時，據報突然起火。司機及時逃生並報案求助。

何文田3車相撞共4傷 七人車被撞到「反肚」 警不排除看錯燈肇禍

何文田發生車禍。本周三（18日）晚上11時許，一輛黑色七人車沿窩打老道往亞皆老街方向行駛，右轉駛入亞皆老街時，懷疑司機看錯燈號，直接駛出亞皆老街和公主道交界，撞向另一輛駛經現場的銀色七人車，銀色七人車被推到撞向石壆和另一輛寶馬私家車，銀色七人車繼而四輪朝天。

荃灣海濱公園13部共享單車遭掟落海 警列刑毀追查

今日（18日）下午5時07分，警方接獲共享單車公司職員報案，指荃灣海濱公園、近青衣北橋對開海面，有13部共享單車被掉進海中。警員到場調查，將案件列作「刑事毀壞」跟進，交由荃灣警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，涉事共享單車為LocoBike。現場可見，岸邊大石位置仍有約4部共享單車浸在水中，其餘單車已被職員搬回岸上。

車CAM直擊︱屯赤隧道私家車失控追撞兩車 「彈珠式」撞壆釀3人傷

l今日（18日）早上9時許，屯赤隧道往機場方向管道內發生3車相撞意外，釀成3人受傷。網上流傳意外一刻車Cam影片，拍攝到當時一輛新界的士正沿右線行駛，突然遭後方一輛銀色私家車高速追撞。的士被推前數米，銀色私家車失控衝向左邊，與左線一輛藍色私家車發生碰撞，令對方撞向左邊壆位。銀色私家車則繼續失控，「彈珠式」撞向管道的左右壆位，甚至一度撞至尾輪離地，最終停在左線。

救貓墮斃｜單位無貓網 死者疑曾屢次自行救貓 直擊愛協長索救貓

大年初二晚（18日）土瓜灣欣榮花園發生救貓墮斃意外。一名63歲姓官男子為救愛貓，懷疑失足墮樓，最終送院不治。消息指，涉事單位無裝貓網，死者過往亦曾多次自行爬出救貓。事發時死者的妻子在沐浴，突然聽到巨響；而鄰居驚聞巨響亦見到有貓隻滯留涉事單位的石屎簷篷位置，遂通知保安。保安趕到現場，揭發死者倒臥平台，故相信死者是拯救貓隻時意外墮樓。

事後有網民上載消防及愛協人員在欣榮花園救貓的過程。片段可見，一隻白色貓咪在單位外的石屎簷篷邊緣徘徊，消防一度嘗試將貓引入膠桶內，惟屢試不果。另一片段顯示，警員進入毗鄰單位觀察白貓的情況，而愛協人員在單位窗外慢慢伸出套索，待白貓再度走近窗邊，瞄準時機套進白貓身體並拉緊，最後成功將白貓救回屋內。

有片｜除夕低層公屋污水渠倒灌 全屋浸滿屎水 住戶過年滿面愁容

農曆新年本應是喜慶日子，但對於一個居於大廈低層的家庭來說，剛過去的除夕（16日）卻是一場噩夢。有網民在社交平台Threads發文訴苦，指其父母住在公屋低層2樓一個單位，除夕當日發生嚴重污水倒灌，全屋慘遭「屎水」淹浸。該網民指，房屋署人員事後在喉管中吸出一條毛巾，懷疑是淤塞源頭。但事件導致全屋傢俬電器報銷，損失估計達5至6萬元，雙親在新春期間更是滿面愁容。

26歲港男倒臥台北知名五星級酒店房內身亡 警方排除他殺

台北市中山區的「大倉久和大飯店」18日（周三）驚傳死亡案件。台媒報道，該酒店房間內發現一名26歲香港籍男子倒臥身亡。目前，警方已排除他殺，案件仍在調查中。香港入境事務處表示，已即時按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

湖北襄陽煙花爆竹店起火爆炸 釀12死包括5未成年人

《央視新聞》報道，2月19日上午，湖北襄陽宜城煙花爆竹爆燃事故新聞發佈會召開。2月18日，湖北襄陽宜城市鄭集鎮金鋪村四組12號的千和百貨店發生煙花爆竹爆燃事故，事故造成12人遇難，其中7名成年人、5名未成年人。

韓國首爾法院判處尹錫悅內亂罪成 一審判囚終身

韓國首爾中央地方法院2月19日下午就前總統尹錫悅因發動戒嚴涉嫌內亂一案做出一審宣判，判處尹錫悅內亂罪成，判囚終身。判決當日，法院外有聚集尹錫悅支持者與要求判處尹錫悅死刑的社會團體，警方派出逾1000名警員到場維持秩序。

賀歲馬沙田馬場全是馬 肖馬京客馬年重來 姓馬女「蝦碌」買馬王

今日（19日）年初三，沙田馬場舉辦「農曆新年賽馬日」，大批馬迷與旅客入場觀看兼感受馬年新年氣氛。來自北京、生肖屬馬的遊客相隔12年、即上一個馬年後再度來到沙田馬場，期望行大運，笑言投注的金額是一個幸運數字。也有馬姓港人到場打算投注心儀的上屆馬王「浪漫勇士」，在同行友人告知「浪漫勇士」今日沒出賽後尷尬一笑，但「湊下熱鬧」又何妨。