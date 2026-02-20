今日新聞8分鐘｜屯門現偷鞋賊　初三團拜失4對鞋｜鹹田灣又淪陷

有片｜元朗公路電單車切線失事 男司機飛撞石壆 鐵騎滑行逾10米

網上流傳一條車Cam片段，顯示昨日（19日）年初三凌晨，元朗公路有一輛電單車疑切線時失事翻倒，鐵騎士人車分離後飛撞路肩石壆，而電單車仍高速衝行逾10米才停在路中。

CCTV影晒｜油麻地果欄雪櫃遭淋油 口罩男得手後逃跑 警列刑毀

油麻地果欄發生刑事毀壞案。今日（20日）凌晨零時許，警方接報指，油麻地石龍街果欄內一個大雪櫃遭人淋白油。警員到場調查列「刑事毀壞」案，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，正追查歹徒下落。

黃金周露營｜鹹田灣又淪陷 帳篷超額8倍 烽火四起、垃圾滿地

繼元旦後，西貢鹹田灣再淪垃圾灣。綠色和平今日（19）指，昨晚年初二（18日）實地考察，發現鹹田灣及西灣共有近600個帳篷，當入夜政府人員離去後，環境破壞行為逐漸湧現，如非法生火、隨地拋棄垃圾，到今晨（19日）政府新設的垃圾桶已爆滿，垃圾遍地。綠色和平批政府採取的臨時措施「頭痛醫頭」，無力根治郊野過度旅遊問題，促請政府即時召開跨部門工作小組作全面檢討。

屯門良景邨現偷鞋賊 初三團拜失4對鞋值$5000 可疑男揀鞋片曝光

屯門良景邨良傑樓近日疑似發生偷鞋事件。有網民在社交平台發文指，年初三（19日）晚上新春團拜後，發現放在門外的4對鞋不翼而飛，懷疑有人趁機偷走，損失約$5000元，事後已即時報警求助。

有同邨街坊在門外安裝的天眼，昨日（19日）晚上8時35分亦拍攝到一名可疑男子拿起放在單位門外的鞋，並不斷查看打量，又四處張望，其後放下鞋子施然離去，但無法確認是否偷鞋賊。

港男年廿八北上深圳玩划艇機受傷 拉力帶疑斷裂整個人向後飛

一對香港情侶年廿八（15日）北上深圳布吉，在大型室內遊樂場「空氣湃運動嘉年華」玩樂期間，樂極生悲。男事主玩划艇機時疑沒有足夠安全措施，期間拉力帶懷疑斷裂，他墮地後頸、胸、腰、背等多處受傷，「基本上我係好似炮彈咁射咗出去」。

男事主今晚（19日）接受《香港01》訪問時稱，至今仍猶有餘悸，「我個姿勢跌得差少少，可能就死囉、或重傷癱瘓都唔出奇」；惟兩人需自行墊支醫藥費，男事主亦因傷影響工作，但賣票的美團協助斡旋後，引述商家指不會賠償醫藥費以外的費用，故事主不排除循法律途徑追討。《香港01》正向美團查詢事件進展。

馬年港金所2億金銀條「晒冷」 九九金第一口價報46518元 升93元

今日（20日）為金市於丙午馬年首個交易日，黃金交易所舉行開市儀式。兩位副主席謝滿全及李惟宏共同競價成交第一口金，馬年九九金每両開報46,518元，較休市前46,425元高93元，離岸人民幣公斤條第一口成交價1,107.8元。

宏福苑安置方案料明公布 據悉收購呎價或逾萬元 原址重建機會微

大埔宏福苑五級大火發生至今已經兩個多月，消息指，財政司副政司長黃偉綸領導的「應急住宿安排工作組」最快明日（21日）公布宏福苑長遠安置方案，而由於政府早前收集的居民意願問卷顯示，絕大多數宏福苑居民希望政府儘快協助解決長遠安置及由政府收購業權，因此當局極大機會傾向收購業權，提供原址重建選項機會微。

美國男涉殺妻被控一級謀殺 遺體塞進冰櫃 美媒：犯案後逃至香港

美國38歲男子David Varela涉嫌殺害妻子Lina Guerra，警方2月初在屋內冰櫃發現遺體，起訴男子一級謀殺罪名，據美媒2月18日引用聯邦文件報道，David Varela去向仍未明，調查人員發現他於2月5日左右乘坐飛機前往香港。