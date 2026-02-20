內地旅客來港連續三日超過20萬　首6日累計多去年10萬人次

【北上 / 農曆新年 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】今日（20日）為年初四開工日，不過內地九日農曆新年長假只來到第六日，入境處截至今晚9時的統計顯示，有超過20.2萬內地旅客今日來港，連續三日超過20萬；由假期首日年廿八（15日）至今晚六日，比去年同期累計多10萬人次內地旅客來港。



農曆新年期間不少內地旅客來港露營，2月20日年初四中午，西貢鹹田灣營地有人剛到紮營，有人執拾離開。（梁鵬威攝）

百萬港人外遊未回港 料周末為回港高峰期

入境處資料顯示，今日截至晚上 9時，有30萬人次港人回港；而離境則有31.6萬人次，扣除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭、港澳客輪碼頭人數，有22.3萬人次北上深圳等內地，當中5.8萬人次經羅湖口岸出境，另5.4萬人經落馬洲支線口岸北上。

昨日（年初三）新年假期最後一日，有44.6萬人次港人回港。由上周五（13日）年廿六至昨日，累計有283萬人次港人出境，同期回港則有186萬人次，即尚有97萬人次未回港，未明日（21日)及星期日(22日)會是回港高峰期。

年初二至四來港內地旅客均創疫後同日新高

昨日年初三有21萬內地旅客來港，與年初二（18日，周三）21.2萬人次相若，都比過去兩年的年初二及三來港旅客為多。今日截至今晚9時，入境處資料顯示，有超過20.2萬內地旅客今日來港，連續三日超過20萬，為疫後三個新年最多（2023年過年後才通關）。最多經高鐵西九龍站口岸來港，佔4.3萬人次，其次為落馬洲支線口岸。

今日截至今晚9時，有16.3萬人次內地旅客出境；昨日全日則有20.4萬人次離港。

內地今年農曆新年假期由本周日（15日）年廿八至下周一（23日）年初七，一共9日，比去年提早一日。連同今日數字，首六日來港的內地旅客共有97.4萬人次，較去年同期97萬人次，多出約10萬人次。

