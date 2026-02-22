今日新聞8分鐘｜老婦徘徊公路　情侶協助｜初中生扶人被索賠22萬

旺角奶路臣街男子從單位爬出棚架墮斃 屋內檢$1200藍精靈毒品

旺角今日（21日）發生墮樓案。下午2時38分，警方接獲途人報案，指目擊一名男子疑在旺角奶路臣街3號大廈外牆外棚架攀爬，未料失足墮樓。事主晾在一樓棚架上，受傷陷入昏迷。消防到場拯救，將事主移至地面，惟他仍然失去意識，由救護員至廣華醫院搶救，最終證實不治。

現場消息指，後巷曾傳出巨響，隨後有約兩人從後巷離去。旺角警區刑事調查隊接手案件，帶走一名男子協助調查；人員另在事主最初爬出的單位內，檢獲約90粒懷疑咪達唑侖（俗稱「藍精靈」）及一批吸食毒品工具，獲的毒品總市值約1,200元。

維園外電車內盛載爐頭水器皿爆裂 碎片濺傷女乘客 服務一度受阻

銅鑼灣維多利亞公園發生碎片傷人意外。本周五（20日）晚上10時許，一輛電車沿高士威道往筲箕灣方向行駛，其間駛至香港中央圖書館對開時，一名55歲女乘客持有、盛載爐頭水的器皿突然爆裂，碎片濺傷另一名41歲鄧姓女乘客臉部，消防接報到場處理，鄧女臉部紅腫，清醒由救護車送往律敦治醫院接受治理。

宏福苑｜業主8.31前須選方案 黃偉綸：或需探討立法收購剩餘業權

政府昨日（21日）提出以現金或「樓換樓」方式，收購7幢宏福苑受災樓宇單位業權。財政司副司長、應急住宿安排工作組組長黃偉綸今日（22日）表示，政府收購價比原本測量師學會估算高，是人性化體現，考慮到要讓居民是有能力購買與面積相若的單位，並有剩餘資金裝修，政府亦可負擔,形容收購價既合理亦有吸引力。

所有業主需在今年8月底前選擇方案，否則不獲特殊安排。他指，長遠而言如有單位未收購，或需探討立法處理，但不想過多討論，現階段希望聚焦「你情我願」的做法，會繼續與居民溝通。但他指，由於單位難以在市場售出，如不接受收購，情況會變得困難。

沙田34歲廚師隨機向夜歸女潑不明液體 自稱有怪癖涉3案兩度被捕

去年12月至今年2月期間，一名34歲男子涉嫌在沙田區隨機向夜歸年輕女子淋潑不明液體，他1月曾經被警方拘捕，但之後再度犯案。據了解，被捕人沒有精神病紀錄，但聲稱自己有怪癖，他的犯案動機或與個人情緒問題有關。被捕人現正被扣留調查，案件將於明日（23日）在沙田裁判法院提堂。

車Cam有片｜獅隧公路老婦深夜徘徊險被撞 熱心情侶落車協助離開

一對情侶駕車獅子山隧道公路，期間目睹一名懷疑迷路的老婦在馬路中慢行及徘徊，狀甚危險。該對情侶決定停車截停老婦，並通知隧道職員及報警求助，最終成功協助老婦離開。事後情侶在社交平台threads講述事件及上載車Cam片段，呼籲老婦的家人婆婆可盡快將她接回家中好好照顧。帖文有逾2400名網民點讚及紛紛留言「好人一生平安」。

兩初中生扶婦人被索賠22萬網民質疑碰瓷 家長：孩子不敢再做好事

近日，福建莆田一起「扶人反被索賠」事件再度引爆「扶不扶」爭議。兩名初中女生好心扶起一名從單車摔倒的婦人，卻被交警認定負次要責任，婦人隨後提起民事訴訟，索賠逾22萬元（人民幣．下同）。事件曝光後，網民怒批「善意被懲罰」，家長更指孩子已留下嚴重心理陰影，「以後再也不敢做好事」。

特朗普：上調新一輪全球關稅稅率至15%

美國最高法院2月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump）2025年頒布的關稅政策違法並予以駁回。特朗普其後迅速宣布，引用1974年貿易法（1974 Trade Act）第122條，向全球開徵10%的關稅，以取代被最高法院推翻的關稅措施。特朗普21日在網上發文表示，上調新一輪全球關稅稅率至15%。這是他引用法律條款下允許實施的最高關稅稅率。

有片｜遼寧滑雪場索道故障纜車急速倒行 遊客「跳車」逃生無人傷

遼寧省遼陽市有滑雪場索道發生故障「快速倒行」，多名遊客在工作人員的指揮下跳下纜車逃生。涉事索道已全面停運，事件中無人受傷，目前滑雪場正常營業。