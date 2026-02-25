財政預算案2026｜上半年交修例草案　改善海運服務業稅務優惠

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案。陳茂波指，香港國際機場擴建後的二號客運大樓離境設施將於5月啟用，提升機場整體運力。此外，香港國際機場東莞空港中心第一期的海空聯運碼頭已完工，目標在明年上半年投入運作。



政府今年上半年亦會提交兩個條例修訂草案，一是優化現有海運服務業稅務優惠安排，並為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠，二是革新現行船舶註冊安排，包括容許雙旗船制，配合國際航運企業的多元營運模式。



機場二號客運大樓。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



機場T2離境設施5月啟用 發展飛機部件處理及交易中心

陳茂波表示，香港國際機場去年貨運量突破500萬公噸。客運量達6100萬人次，按亞博二期年上升近一成半。政府會與具發展潛力的地區，如中東、中亞、非洲及南美洲等，爭取訂立新民航協議及擴展航權，提升香港作為國際航空樞紐的競爭力。

他又提到香港國際機場擴建後的二號客運大樓離境設施將於今年5月啟用，提升機場整體運力。機管局積極為建設世界級地標機場城市「SKYTOPIA」招商引資，相關發展項目包括亞洲國際博覽館二期、藝術品倉儲、遊艇港灣等。

香港國際機場二號客運大樓旅遊車候車大堂將於9月23日起啟用。（機管局圖片）

另外，陳茂波表示機管局正積極為建設世界級地標機場城市「SKYTOPIA」招商引資，相關發展項目包括亞洲國際博覽館二期、藝術品倉儲、遊艇港灣等。機管局亦正落實與一家海外領先的航空服務公司在港提供飛機拆解、部件回收等專業服務，推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心。

2025年1月16日，機管局公布機場城市發展藍圖，並將新項目名為SKYTOPIA。（資料圖片/梁鵬威攝）

推進物流業智慧化轉型 提升國際航運中心地位

另外，機管局與東莞合作的海空聯運有27間航空公司和140間物流公司參與。而香港國際機場東莞空港中心第一期的海空聯運碼頭已完工，餘下工程將於年內完成，目標在明年上半年投入運作。

陳茂波說，為提升國際航運中心地位，正推進物流業智慧化轉型，並同時拓展貨源腹地爭取更多中轉貨物。其中，政府剛推出的港口社區系統提供實時海、陸、空貨物追蹤功能，與廣東電子口岸聯通，提供一單多報等增值服務，現已有超過3000間公司登記使用。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案。（梁鵬威攝）

此外，政府年內會推出「未來智慧物流加速計劃」，以推動香港成為國際智慧物流樞紐，促進業界轉型和物流數據互聯互通，增加物流業競爭力。

政府今年上半年亦會提交兩個條例修訂草案，一是優化現有海運服務業稅務優惠安排，並為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠，二是革新現行船舶註冊安排，包括容許雙旗船制，配合國際航運企業的多元營運模式。

構建綠色船用燃料加注中心 資助約3400萬元

為發展香港成為綠色船用燃料加注及貿易中心，陳茂波指政府將減免使用或運載綠色燃料船舶的港口費，鼓勵更多船舶在港加注，以及向在港註冊的綠色燃料船舶提供優惠，加速香港船隊綠色轉型，涉及的政府資助約3400萬元。政府年內會修例提供更多錨地作綠色燃料加注。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案，指政府將減免使用或運載綠色燃料船舶的港口費等，鼓勵更多船舶在港加注，涉及的政府資助約3400萬元。（網上圖片）

政府並已在洪水橋／厦村新發展區預留約32土地發展現代物流圈，年內將就第一幅用地邀請業界提交發展意向書。他又表示，政府正打造通達內陸的「鐵海陸江」聯運體系，爭取更多內陸貨物經香港出口，並在年內修訂法例，將現時航空轉運貨物豁免許可證安排，擴展至其他海路轉運或海空轉運模式。