財政預算案2026｜16項點涉綠色議題　爭取2050年前實現碳中和

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案。預算案中，有16點關於環保議題，包括在今年內修例為綠色燃料船舶提供更多錨地作綠色燃料加注，下年度起啟動五年計劃提升回收設施等，政府亦爭取在2035年前將碳排放量從2005年的水平減半，並在2050年前實現碳中和。



財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日到立法會公布新一份財政預算案。（梁鵬威攝）

新一份財政預算案中，涉及綠色環保的政策有16點。他表示，政府正積極落實《香港氣候行動藍圖2050》，爭取在2035年前將碳排放量從2025年的水平減半，並在2050年前實現碳中和。

此外，獲政府注資4億元的「低碳綠色科研基金」，成立以來批出多個項目，包括氫燃料生產和儲存、轉廢為材等技術。其中一個大學團隊已將新研發的工業廢水處理技術推廣至大灣區及長三角地區；另一團隊正計劃與氫燃料電池企業合作，推廣新型燃料電池堆技術。

預算案又指出，香港首座都市固體廢物轉廢為能設施「I·PARK 1」去年底陸續投入服務，全面運作後可每日處理3000公噸都市固體廢物，以及每年向電網輸出超過4億度電，足夠10萬戶家庭使用。陳茂波表示，連同規劃興建的「I·PARK 2」，本港正穩步邁向零廢堆填及碳中和目標。

「綠在區區」回收點。（資料圖片）

陳茂波又稱會預留資源，由下年度起啟動五年計劃，從三方面提升回收設施，首先是擴大回收網絡，逐步將綠在區區轉型為全天候自助回收設施；其次是善用科技從廢物中提取有價值的物料，並轉化為可供製造環保產品的原材料；最後是建構智慧化回收網絡物流系統，提升成本效益及效率。

綠在區區回收便利點「綠在青衣」。（資料圖片/江麗盈攝）

政府消息人士表示，全港現時有82個回收便利點，政府未來會檢視同區的多個站點是否需要整合、更改規模、開放24小時等，未來會繼續交由營辦商營運綠在區區。另外，政府會繼續擴大智能及廚餘回收網絡。近期有私人屋苑表示在政府資助完結後，不再放置智能回收箱。政府消息人士表示據環保署了解，大部分屋苑願意自資繼續擺設智能廚餘箱，每月的成本僅500至1000元，平均每戶每月成本只需數元，但換取到的「綠綠賞積分」能夠彌補開支。消息人士表示，如果有屋苑有困難，可要求環保署提供傳統的廚餘回收桶，可以進一步減少開支。

預算案又表示，新材料研發在港已進入商業化階段，兩間本地初創企業將於年中在屯門環保園設立生產線，利用回收物料，分別升級再造成無電製冷和創冷產品的核心原料，以及聲學超材料產品。此外，政府正提速建設第三個InnoHK，聚焦新材料及先進製造、能源及可持續發展，旗下的研發中心將於上半年起陸續成立。

屯門環保園。（資料圖片）

另外，為將香港發展成綠色船用燃料加注及貿易中心，政府將減免使用或運載綠色燃料船舶的港口費，鼓勵更多船舶在港加注，以及向在港註冊的綠色燃料船舶提供優惠，加速香港船隊綠色轉型，涉及的政府資助約3400萬元。政府年內亦會修例提供更多錨地作綠色燃料加注。

陳茂波稱，國際航運業正值綠色轉型，訂造綠色燃料新船或改造現有船舶所需資金巨大，將會推動金融中心與航運中心的聯動發展。

在氫能發展方面，政府會根據《香港氫能發展策略》制訂氫能標準認證，陳茂波指現正就框架諮詢業界，目標是對接內地與國際的認證體系，讓香港成為綠色低碳氫能技術和產品輸出海外的示範窗口。此外，政府將於五月舉辦氫能週，並會組織海外專家到內地考察氫能應用的發展。

2024年環境及生態局發表《香港氫能發展策略》。（廖雁雄攝）

為鞏固和提升香港國際綠色金融中心的地位，政府將繼續發行可持續債券、構建有利監管環境及加強跨界別合作，包括落實《香港可持續披露準則》，會計及財務匯報局正就相關核證的監管框架諮詢公眾。金管局亦會完善香港可持續金融分類目錄，更有效回應相關項目的融資需求，加速區內低碳轉型，並爭取在年內制訂銀行綠色轉型規劃指引。

預算案又指，將支持與內地和國際多邊金融機構探討在港設立綠色科技項目加速器，支持綠色科技項目在「一帶一路」地區孵化、加速與發展，為香港的綠色金融服務提供創新案例。政府會研究在企業同意下，便利金融機構獲取其公用事業用量相關數據，提升綠色融資及風險評估效率。

農業方面，政府將於上半年選定經營者，在羅湖興建及營運首座多層式環保養豬場。預算案又提到，位於洪水橋／厦村新發展區的智慧綠色集體運輸系統項目，預計今年招標，政府將優先推展新田段，目標是在明年為主體建造工程招標，爭取在2036年或之前開通。

涉及環保的政策中，惟一對市民「沒有好處」的是，電動私家車的首次登記稅寬減、「一換一」等安排在三月底屆滿後不再繼續，不過電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車的首次登記稅繼續獲全數豁免至2028年三月底。

財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，3月31日結束的電動車「一換一」稅務寬免不獲延續。（資料圖片/鄭子峰攝）

政府消息人士表示，電動車在香港已「非常普及」，由2021年的2.8萬架，升至去年底的14.9萬架，其中私家車佔大多數，滲透率高，市民已了解電動車既環保又「慳錢」。由2021年至今，香港有售的電動私家車款由100款升至360款，稅前價格下跌23%，加上香港充電設施充足，相信是適當時機取消電動私家車首次登記稅寬免，消息人士強調並非為了增加庫房收入。