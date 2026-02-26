中央贈港府抗戰勝利80周年紀念章 明日起在抗戰及海防博物館展出
撰文：陶嘉心
2025年是抗日戰爭勝利80周年，中央政府饋贈「中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念章」予香港，移交儀式今日（26日）在香港抗戰及海防博物館舉行。康文署指，紀念章明日（27日）起在該館的「風雨同舟 共建和平——粵港人民抗戰勝利八十周年展」專題展覽展出。
儀式上，港澳辦五局副局長李麗代表中央政府贈送紀念章，由康文署署長陳詠雯代表特區政府接受。陳詠雯致辭時感謝中央政府的饋贈，讓香港市民能有機會欣賞紀念章及體會其深厚意義，增強愛國情懷。
紀念章以《走向勝利》雕塑為中心，包含延安寶塔山、黃河、五星、光芒、橄欖枝及和平鴿等元素。紀念章明日起在香港抗戰及海防博物館的「風雨同舟 共建和平——粵港人民抗戰勝利八十周年展」專題展覽展出。
為紀念抗戰勝利80周年，國家於2025年為健在的抗戰老戰士、老同志、抗戰將領或其遺屬頒發紀念章。
