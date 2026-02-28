今日新聞8分鐘｜城巴男錘扑窗圖搶車｜美國以色列聯手襲伊朗

屯門六旬的士司機遭乘客劫$160 警醫院尋獲男刀匪拉人

屯門發生劫案，一名的士司機在車上遭乘客襲擊，劫去160元現金。警方接報趕至調查，的士司機左手受傷，清醒被送往屯門醫院治理。警員其後亦在醫院發現疑犯，以涉嫌「行劫」將他拘捕。涉事新界的士事後停在青山公路新墟段11至17號嘉華商場對開，被警員圍封調查，車尾地上遺下一袋物品。

土瓜灣私家車疑排隊入「鬼油」 警員撲出喝止

網上流傳多條影片，直擊警方在土瓜灣冚非法加油站。片中顯示時間為本周三（2月25日）晚上，明輪街近忠信街停有一輛黑色七人車，懷疑為俗稱「鬼油車」的非法加油站。

一輛深色私家車在該輛七人車旁駛離後，一輛白色私家車似排隊般駛前，靠在七人車旁。一名男子疑準備為白色私家車入油，對面行人路衝出一名懷疑便裝執法人員，制服該男子；白色私家車試圖離開，但也被阻止；後方另一輛銀色私家車見狀，同樣欲離開，數名軍裝警員現身阻止，不時高呼：「停車」、「咪走」，同時要求兩車司機「落車」，各人依言接受調查。

港鐵九龍塘站乘客攜行李搭扶手梯 向後跌撞3人

今日（28日）上午11時31分，港鐵九龍塘站1號月台有扶手梯意外，據報一男一女長者在扶手梯上跌倒，由港鐵職員協助處理，其中一名傷者經包紮後送伊利沙伯醫院進一步治理。港鐵回覆《香港01》查詢表示，事件起因是有攜帶行李的乘客，在扶手電梯上懷疑失平衡向後跌，撞倒後方3人；其中兩名乘客要送院。

城巴男乘客持錘扑爆窗 登駕駛座圖開車溜後撞九巴

北角今日（27日）發生離奇「搶巴士」車禍。傍晚6時45分，一輛路線116號的城巴駛至近大強街斜路，有上層乘客告知車長，一名男乘客用車廂內的緊急逃生錘敲打巴士上層右後方的玻璃，導致巴士玻璃破裂。車長將巴士停靠在英皇道257號，疏散所有乘客後報案，並往上層檢查，其間該名男乘客衝落下層，登上駕駛座企圖開車，結果意外鬆手掣，溜後撞及後方另一輛路線102號的九巴，幸乘客均無受傷。

涉案男子從上層玻璃缺口跳車逃走，徘徊街頭，警方趕抵在英皇道與長康街交界拘捕男子，他手部受傷，被送往東區醫院治理。據悉，有人操普通話，語無倫次，精神呆滯，雙手有血跡，聲稱自己患有傳染病；該名城巴車長被其血濺中，和九巴車長同送東區醫院。現場遺下懷疑藥樽，涉事城巴上層車尾右側玻璃「穿大窿」，九巴則「大銀幕」碎裂。 警方現正調查男子犯案動機。

以色列宣布攻擊伊朗 德黑蘭傳爆炸冒煙

【伊朗 / 以色列 / 美國 / 最新消息】中東局勢緊張，以色列（Israel）2月28日宣布攻擊伊朗（Iran），發動「預防式打擊」（preventative attack），且全國立即進入緊急狀態，並暫時關閉領空。另一方面，伊朗首都德黑蘭（Tehran）市中心發生爆炸，現場濃煙滾滾，及後傳出伊朗多地也遭攻擊。

美國總統特朗普（Donald Trump）其後證實美軍參與這次打擊伊朗的行動。本文會持續更新有關伊朗以色列局勢的最新消息。

江蘇加油站驚現人肉打尖 女子瞓車頭阻前行

春節期間車流量大，加油站也車滿為患，江蘇省泰州市近日卻傳出一宗離譜事件，一名男子在加油站排隊，竟遇到一名女子以「人肉插隊」方式強行卡位，還一度直接躺上他的引擎蓋上，讓男子傻眼不已，畫面曝光引發熱議。

中環私家車溜後撞斃法籍女子 菲傭疑停車未拉手掣危駕罪成

中環蘇豪區2021年12月發生私家車從斜路高速滑下，輾斃法籍女途人，並造成多人受傷。涉案私家車菲籍女司機，當時接載其僱主，疑因停車後未拉上手掣肇禍，被控危險駕駛引致他人死亡罪，她否認指控，案件在2024年7月開審，今(27日)在荃灣法院(暫代區域法院)裁決，暫委法官祈士偉指案發時被告停車後明顯未使用正確的車檔，致汽車繼續溜後，故裁定女被告危駕罪成，並把案押後至3月6日判刑。

鰂魚涌生記粥麵最後一日排長龍 熟客嘆可惜

曾獲食家蔡瀾譽為全港最好粥店的上環40多年老字號「生記粥品專家」，其鰂魚涌分店今日（28日）最後一日營業，吸引不少新舊客人前來捧場，店舖上午剛開門營業，門外已排起兩條人龍，有數十人等候，當中有食客昨日光顧不成，今日再接再厲。

有鍾情粥品的熟客指，店舖食物有水準，所以長期支持，慨嘆生記粥麵結業後，區內粥品選擇更少，「有（其他粥店）嘅，不過冇咁好食囉。當然係可惜啦，少一間就少一間。」