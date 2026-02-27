中環私家車溜後撞斃法籍女子　菲傭疑停車未拉手掣肇禍　危駕罪成

中環蘇豪區2021年12月發生私家車從斜路高速滑下，輾斃法籍女途人，並造成多人受傷。涉案私家車菲籍女司機，當時接載其僱主，疑因停車後未拉上手掣肇禍，被控危險駕駛引致他人死亡罪，她否認指控，案件在2024年7月開審，今(27日)在荃灣法院(暫代區域法院)裁決，暫委法官祈士偉裁定女被告危駕罪成。



女被告Magsino Reshielle Lagurin（47歲，菲律賓籍），被控於2021年12月10日，在中環士丹頓街與卑利街交界，在道路上危險駕駛私家車引致Elodie Ma死亡。

女被告Magsino Reshielle Lagurin (右)被控危險駕駛引致他人死亡，被裁定罪成。（陳浩然攝）

法籍女子Elodie Ma走避不及被輾斃，享年27歲。

私家車車尾撞凹，有雜物夾在牆身與車尾之間。（陳傲淇攝）

涉事私家車車輪下夾有一隻鞋。（陳傲淇攝）

意外中有多人在逃避時受傷。（陳浩然攝）

中環一輛私家車在斜路溜後撞倒8名途人。（陳浩然攝）

意外後有人在現場為女死者Elodie Ma獻花。(資料圖片)

被告當日駕車接戴其僱主

控辯雙方承認事實指，被告為家庭傭工，2013年在港考取車牌，案發時已有9年駕駛經驗。她的僱主是涉案私家車的登記車主。案發當晚天氣良好，路面乾爽，被告駕駛涉案私家車，僱主為車上唯一乘客。

女事主被撞至頭顱骨折顱內出血

女事主案發時站在一間餐廳外，因肇事車輛衝下而被捲入車底，延至案發翌日傷重不治。她全身多處有傷，包括頭顱骨折及顱內出血，另多人在躲避私家車時，被私家車撞開的欄杆擊中等受傷，部份人當時正站在樓梯上聊天。警方接報到場，被告承認自己是私家車司機，當場被捕。

被告曾嘗試追回車輛

附近商舖閉路電視、的士行車攝錄儀等，均拍到意外發生經過，顯示案發時坐在私家車副駕駛座的乘客首先下車，接著被告亦跨出私家車，車子隨即溜後，被告被打開的車門撞倒並跌在地上，她站起來後曾嘗試追車。

案件編號：DCCC 111/2023

車cam 拍到意外一刻。(詳看下圖)

