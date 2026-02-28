屹立上環44年輝煌快餐店結業　「黃帽工人」壁畫曾捲「黑暴」風波

在上環半山樓梯街開業44年的小店「輝煌快餐店」今日（28日）結業，女店東表示結業無關加租，只因年紀漸長，已屆退休之齡，所以決定退休不再經營，「喺度咁多年，梗係會唔捨得，但老啦要退休」，「冇話可唔可惜，緣分盡就散」。



該店曾因門外的「黃帽工人吃麵」壁畫，於2023年被指「令人聯想到黑暴或港獨」，遭中西區民政事務處清除，一度引起風波。其後創作該壁畫、擁有泰國及瑞士血統的街頭藝術家Catherine Grossrieder在店外再畫上新作品。女店東稱相關壁畫由藝術家自行創作，並非店方邀請來畫，結業後應仍會保留壁畫。



女店東何太今年65歲，她表示結業無關加租，只因年紀漸長，已到退休年紀。（林子慰攝）

位於上環樓梯街的「輝煌快餐店」於1982年開業，至今有44年歷史，以價錢便宜及貓店長著名。店舖今日（28日）結業，外面貼有「光榮結業」告示，早上有不少熟客光顧及「打卡」緬懷。下午5時，店舖已停止營運，店方正忙於清潔以還舖予業主。

女店東何太今年65歲，她表示結業無關加租，只因年紀漸長，已到退休年紀，子女又未必想接手，「退休唔做啦，做左幾十年，乜都夠皮啦」。

在樓梯街開店逾40年，問及會否感到可惜及不捨得？她說，「喺度咁多年，梗係會唔捨得，但冇話可唔可惜，緣分盡就散」。至於店內深受街坊歡迎的貓店長已獲新主人領養，且已被接走，何太稱「新家仲好環境過呢度」。

店外有兩幅壁畫，一副是穿小雞圍裙、身材圓潤、拿著車仔面的女子，一副畫著貓舉起雞脾飯。（林子慰攝）

至於該店除了是區內街坊的人情味小店，亦曾因為店外一幅「黃帽工人吃麵」壁畫，一度捲入風波。事發於2023年8月，該店外牆原有兩幅壁畫，一副是門外原本有戴着黃色安全帽的工人吃麵的壁畫，分別為一男、一女及一隻免仔，有店員指油畫已存在接近20年，但當時因民政事務處指收到街坊意見，指塗鴉令人聯想到「黑暴」或「港獨」，民政處稱在店方及物業負責人決定下，安排承辦商清除。

被清除的其中一幅戴黃色帽吃麵女子壁畫，為擁有泰國及瑞士血統的街頭藝術家Catherine Grossrieder所創作，在香港街頭多間店舖大閘、大廈牆身等均有留下作品。她曾於2016年在社交平台instagram上載有關畫作，當時仍未爆發反修例事件。

Catherine Grossriede個人照（Over The Influence畫廊）

該藝術家其後被拍攝到在輝煌快餐店外畫新作，亦指現時店外遺下的兩幅壁畫，穿小雞圍裙、身材圓潤、捧着餐蛋飯和公仔麵的女子，另一副則畫上貓店長舉起雞髀飯。

風波已過去，小店亦不再經營，但何太相信該店結業後，門外壁畫仍會繼續存在，她又提到當年相關壁畫並非由店方邀請藝術家來畫，「其實唔關我哋事，藝術家自己嚟畫」。