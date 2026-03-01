明星海鮮酒家新蒲崗店突結業　店員指租約問題　熟客：原明日光顧

【結業潮】本港結業潮持續，明星海鮮酒家繼位於黃大仙的分店在去年8月結業後，其新蒲崗店今（3月1日）也突然結業。今午所見，有工人搬運如麻雀枱等的物品，有店員稱，結業皆因租約問題，並非全線結業，而網頁顯示，現只餘觀塘及大埔分店。



有熟客指該店結業沒有先兆，上周才光顧過，原本打算明日（2日）再幫襯，怎料再無機會。他認為傳統酒樓經營困難皆因人工及舖租等的因素，「依家全部兩餸飯，你邊度有得做呀？」



新蒲崗明星海鮮酒家外今日（3月1日）貼有結業通知。（王譯揚攝）

今日（3月1日）新蒲崗明星海鮮酒家所見，有物品已放上推車，並封上一層膠紙。（王譯揚攝）

今日（3月1日）新蒲崗明星海鮮酒家所見，店內遺下雜物。（王譯揚攝）

受北上潮及租金昂貴等的因素影響，不少「老字號」無奈結業，位於新蒲崗、由連鎖集團經營的明星海鮮酒家亦不例外。《香港01》今午到訪該店，有工人搬運如麻雀枱等的物品，店內椅子被整齊疊放，有物品已放上推車，並封上一層膠紙。有職員稱酒家於昨日最後營業，但強調結業因租約問題，與全線結業無關。

陳先生對酒樓結業感可惜。（王譯揚攝）

熟客指結業沒有先兆 傳統酒樓人工及舖租令經營困難

逾30年老顧客陳先生，每星期會光顧酒樓一至兩次，對上一次是上周。他形容酒樓結業沒有先兆，感嘆道：「時代係咁㗎啦，你做唔掂就做唔掂」，對結業感到可惜。他認為，傳統酒樓經營困難皆因人工及舖租等的因素，「依家全部兩餸飯，你邊度有得做呀？」

陳先生無奈指，明星海鮮酒家是新蒲崗其中一間歷史最悠久的酒樓，日後只好到區內其他酒樓與親友「聚腳」，本打算明日光顧該店，怎料再無機會。「香港環境你都知啦，呢幾年嚟都係咁啦，邊度做得住啫？」

根據明星海鮮酒家網站，該品牌目前僅剩兩間分店，分別位於觀塘及大埔。