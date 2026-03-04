今日新聞8分鐘｜恒生銀行醒獅失足撞高層｜港鐵東鐵綫男客燒頭髮

荃錦公路Benz落斜左彎失控 越線撞小巴後翻側 兩司機受傷

荃錦公路荃灣方向發生交通意外。今日（4日）早上8時49分，一輛Benz電動車EQA沿荃錦公路落斜，至香港槍會附近一個左彎失事，越線與私家小巴相撞。Benz繼而向右翻側，司機一度被困。

油麻地新填地街唐樓單位大火濃煙沖天 有住戶逃上天台

油麻地新填地街有唐樓發生火警。事發在今午（3日）約5時11分，新填地街217號閣樓起火，驚動多人報案。消防動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，至下午約5時38分將火救熄。事件中幸無人受傷，但有11人疏散。

現場地下為紙紥店舖。現場影片及照片可見，火舌自單位窗口竄出，冒出大量濃煙；有住戶登上天台逃生，並有消防員到天台施援。據知起火單位被用作倉庫，儲存紙紥店及衣紙。

屯門公路比亞迪私家車大火 比亞迪：尿袋引致無關汽車電池

今日（3日）下午2時許，警方接獲多人報案，指屯門公路往元朗方向近青田交匯處，一輛比亞迪私家車起火，女司機已離開車廂，沒有受傷，現場交通嚴重受阻。消防到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，最終在下午2時19分將火救熄。

網上圖片可見，快線一輛銀色私家車陷入火海，黑色濃煙席捲半空。比亞迪表示，火警是由放置在座位上的外置充電器（「尿袋」）引致，並非車輛機件或電池故障；火警後車輛的底盤及核心的「刀片電池」組件完好無損。

港鐵東鐵綫男怪客列車上燒頭髮 乘客大驚向職員求助

今日（4日）早上9時42分，警方接獲港鐵職員報案，指一名男子在東鐵綫往金鐘方向的列車上燒自己頭髮，其他乘客見狀大驚，向職員求助。

黃詠儀醫生離世｜中大醫院今設悼念角：放心做回那個像小女孩的你

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀(Clara），上周四（2月26日）在家人陪伴下離世。黃詠儀是中文大學醫院（中大醫院）骨科顧問醫生，院方今日（3月4日）起於醫院9樓大堂設立悼念角，讓她的家人、朋友及公眾人士可以前來致意，表達思念與懷念之情。

今早現場所見，悼念角布置以簡潔為主，有病人及黃詠儀醫生的同事與學生透過文字，寫下與黃詠儀醫生的回憶及感受，其中有寫道：「多謝您，係你令我可以繼續好好運用我雙手去幫人，我一定會用心去幫助更多人，往後就讓我替您去服務他人.....放心休息去玩，去感受呢個世界的美好，放心做回原本那個像小女孩的你。」

恒生銀行醒獅撞跌女高層 業界料因失平衡 不代表行衰運

恒生銀行總行近日請來醒獅表演賀新歲，不過在醒獅完成採青準備大合照時，其中一隻醒獅突然從梅花椿上掉下，並撞到恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫。相關影片在網上流傳後，不少市民重提行會成員葉劉淑儀被麒麟撞倒一事，又指被醒獅撞到會「行衰運」。有業界人士估計當時負責舞獅的隊員應是一時失去平衡才跌倒，又指傳統上醒獅代表好運，被倒撞並不會帶來「衰運」，更會形容為「鴻運當頭」。

宏福苑大火｜黃碧嬌倡用金屬棚取代竹棚 勞工處稱視乎發展局取向

大埔宏福苑五級大火後， 有意見關注竹棚的安全性。大埔區議會今日（３日）與勞工處會面，曾捲入宏福苑大維修爭議的舊法團顧問、民建聯區議員黃碧嬌問及能否在大型建築及大維修上改用鐵棚取代竹棚。勞工處處長許澤森表示，要視乎發展局政策取向。

哈梅內伊之子接班最高領袖？一原因遭父親生前反對繼承｜新聞背後

外媒3月3日報道，伊朗專家會議（Assembly of Experts）已選出已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的次子、56歲的穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為下一任最高領袖。外媒稱，穆傑塔巴雖擁有巨大的影響力，但哈梅內伊在生時，曾表態反對他參選，擔心父傳子的「世襲統治」會引爭議，惹伊朗民眾或神職人員不滿。

美以突襲伊朗 新華社發影片諷刺美國「和平委員會秒變厭惡和平」

美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。針對此事件，新華社2日在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，並指其口頭上維護和平，實則是厭惡和平、破壞和平，引起各界關注。

伊朗局勢｜滯留杜拜港人連續3日訂3機場航班：唔諗錢，返香港緊要

【伊朗 / 以色列 / 美國 】美國與以色列聯手向伊朗發動襲擊，伊朗隨即反擊。杜拜國際機場2月28日宣布暫停所有航班升降，有滯留杜拜的港人向《香港01》表示，至今已預訂連續三日、三個機場的航班，「都唔會諗錢，返到香港最緊要」。