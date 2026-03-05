盛事經濟｜有受訪青年覺多為短期消費活動　倡推認證打造城市名片

港府近年銳意推動盛事經濟，香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」今日（5日）公布「從青年視角看盛事發展」研究報告，報告指有青年認為盛事多為短期消費活動，未有將參與經驗轉化為長遠資本，而盛事定義模糊，部份規模較小的活動亦被納入官方名單，削弱整體品牌價值。



（左起）香港青年協會青年研究中心研究員張靜雲、青協「青年創研庫」青年發展組成員梁綺玟、召集人潘子鋒、成員蘇宏豐及陳詩曼公布「從青年視角看盛事發展」研究報告。（香港青年協會提供）

青協：86.2%受訪青年認同盛事對社會發展重要

青年創研庫於2025年12月10日至14日期間，以實地問卷調查方式訪問了520名15至34歲青年，結果顯示，86.2%受訪者認同盛事對社會發展重要，79.4%認為本港盛事與自身息息相關，74.2%表示盛事有助提升對香港的歸屬感。

享譽國際是評定盛事重要條件

調查發現最多受訪者認為「享譽國際」是評定盛事的重要條件，有27.3%，其次是規模夠大（21.5%），媒體廣泛報道和市民可參與則分別有17.9%及17.1%。

過半曾參與盛事被訪者消費介乎$1,000至2,999

研究亦發現，受訪者中有82.9%在過去一年曾以觀眾或參觀者身分參與，當中超過半數消費介乎1,000至2,999元。此外，42.3%受訪者有意擔任盛事義工，惟有實質參與的僅1.7%；在職業發展方面，49.6%受訪者有意從事盛事相關工作，然而曾以參賽者（3.7%）、兼職（3.1%）、表演者（1.5%）、全職（0.6%）或實習生（0.4%）身分涉足其中的比率亦極少。

（左起）香港青年協會青年研究中心研究員張靜雲、青協「青年創研庫」青年發展組成員梁綺玟、召集人潘子鋒、成員蘇宏豐及陳詩曼公布「從青年視角看盛事發展」研究報告。（香港青年協會提供）

未有將參與盛事經驗轉化為長遠資本

青年創研庫亦與15名青年個案、5名專家和學者進行訪談，有訪談個案以元朗錦田近期舉行的酬恩建醮和竹棚工藝為例，認為具本地民俗文化特色的項目能展現城市魅力。亦有訪談個案認為盛事多為短期消費活動，未有將參與經驗轉化為長遠資本。有個案曾擔任盛事義工，他分享指義工曾接受人流管制等專項培訓，在人潮中磨練應對突發事情的技巧；亦有機會接待外賓，深感代表香港的自豪，直言體驗與別不同。

然而有訪談個案表示，盛事義工招募資訊未能有效接觸青年，獲悉相關機會純屬偶然。另有有訪談個案認為，本港盛事定義模糊，部份規模較小的活動亦被納入官方名單，削弱整體品牌價值。

青協「青年創研庫」青年發展組召集人潘子鋒指，香港盛事發展已有相當基礎，惟目前盛事範疇資訊分散，欠缺統一識別，建議政府推出香港盛事官方標誌，授權認可活動使用，作為品質認證，以提升形象，打造「城市名片」。（香港青年協會提供）

就香港盛事未來發展，受訪青年對香港維持「亞洲盛事之都」的信心，10中有6.8分；近三成（29.8%）受訪青年期望盛事能提升香港國際形象。若有機會協助優化本港盛事，最多受訪青年感興趣的範疇為宣傳推廣，有23.7%、其次是旅客款待，有14.4%，最後項目設計，有14.0%。

青協「青年創研庫」青年發展組成員梁綺玟表示，盛事官方標誌宜以公開比賽形式產生，既能向世界展示清晰的香港盛事形象，也能開拓青年參與空間，增強歸屬感。（香港青年協會提供）

青年創研庫青年發展組召集人潘子鋒引述研究指，青年期望盛事能提升國際形象，反映其重視品牌塑造。惟目前盛事範疇廣且量多，資訊分散，欠缺統一識別，削弱了活動與城市的連結。他建議政府推出香港盛事官方標誌，授權認可活動使用作為品質認證，打造「城市名片」。成員梁綺玟就表示，盛事官方標誌宜以公開比賽形式產生，鼓勵青年設計兼具國際視野與本地元素的作品，開拓青年參與空間，增強歸屬感。

青協「青年創研庫」青年發展組成員蘇宏豐指出，建議政府建立盛事人才平台，記錄青年的參與經驗，將青年的盛事熱情和經驗轉化為長遠人才資本。（香港青年協會提供）

另一成員蘇宏豐則建議政府建立盛事人才平台，提供一站式資訊，記錄青年的參與經驗、推動技能為本概念，加強行業推廣與教育等，將青年的盛事熱情和經驗轉化為長遠人才資本。成員陳詩曼認為，政府可設立「盛事發展辦公室」，聚焦於資源整合、品牌輸出與人才傳承；同時在政府資助計劃中落實青年共創與培育，營造全城聯動氛圍。