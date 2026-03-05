張韋怡告姑仔誹謗　潘父曾言叫阿鴻搬走　潘德鴻稱父想分開啲人

有無綫御用宮女之稱的張韋怡（Gogo）告姑仔潘碧玉誹謗案續審，張的丈夫潘德鴻今午（5日）在高等法院接受辯方盤問指，潘德鴻稱他與張等在九龍塘大宅與家人同住時，大宅的外傭Maria態度差，他要求把該外傭開除，但該外傭是其妹的心腹，因而引發連串事件。



辯方在庭上播放潘父私家看護的錄音，指潘父既心痛該家傭，又心痛潘德鴻，但又指潘德鴻「淨係掛住瞓同飲酒」，及知他「帶女人返嚟」，最後更稱：「叫阿鴻搬走啦，唔好搞咁多嘢。」潘德鴻認為父只是想「分開啲人」以解決問題。



原告為張韋怡(Gogo)，被告為潘碧玉。庭上透露，張韋怡和丈夫潘德鴻曾擺酒結婚，但未有註冊，而潘碧玉則為潘德鴻的胞妹。

潘德鴻認為他要求炒胞妹潘碧玉的「心腹」外傭Maria，因而引發連串事件。(陳蓉攝)

潘德鴻指其妻張韋怡(圖)為避其妹已沒有再回九龍塘大宅。(陳蓉攝)

張韋怡有「御用宮女」之稱，她亦是2007年的落選港姐。（Instagram/@gogocheungcwy）

指張未獲用司機沒有駁嘴

被告方問，潘碧玉是否曾拒絕張韋怡使用司機，潘德鴻表示，或曾有過一至兩次個別事件，強調張韋怡未有「駁嘴」，否認她有向潘父爆粗，並反問律師「好乸煩」是粗口？又稱「好X煩」才是粗口。

父交胞妹處理戶口餘額

潘德鴻指，以他所知，他們未就遺產有爭拗，因物業資產的分配早已安排好，父親戶口的結餘最後由其妹處理，金額約有1千至2千萬。潘德鴻稱，父親最後安排該筆款項交給胞妹，他未有過問，但相信大房亦得知此安排。潘又表示，潘父指只想安享晚年。

因要解僱胞妹心腹家傭引發連串事件

潘德鴻憶述，家中的傭人Maria負責照顧潘父及潘碧玉，Maria是潘碧玉的心腹，因此他決定因其態度惡劣而要解僱她後，引發往後的一連串事件。

看護指潘父有提潘德鴻只顧飲酒和瞓

庭上播放潘父私家看護的錄音，指潘父曾表示：「心痛Maria，心痛Michael(潘德鴻洋名)，做乜變成咁，係個女人教佢。」、「今日潘老先生數呀Michael呀，淨係掛住瞓同飲酒，一係就出街，我知呀！知佢帶女人返嚟。」

看護在錄音提張有野心

該看護又在錄音提到：「有3個工人都係Gogo(張韋怡)請，可想而知佢野心有幾大」、「千祈唔好畀Gogo話事權咁大，佢可以迫Michael炒Maria，一啲都唔簡單。」、「保持返以前咁平靜，要保留Maria喺到，Michael搬走先係好方法。」、「Gogo嗰啲咁嘅心地⋯⋯小人之心度君子之腹。」

指潘父曾提意叫潘德鴻搬走

錄音遂提及，潘父曾指：「叫阿鴻搬走啦，唔好搞咁多嘢。」，又指張母曾插手請工人的事，指張：「認為自己大晒，好似呢度屋主咁。」潘德鴻庭上供稱，相信父親由解決問題的角度出發，「分開啲人」，而張為了避開潘碧玉，亦沒有再回過九龍塘的大宅。

案件編號：HCA1500/2020