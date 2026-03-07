亞洲咖啡音樂節｜美國旅客讚攤位多元環境舒適　冀增更多音樂元素

亞洲咖啡音樂節今日（7日）第二日，人流較第一日多，不少攤檔前出現排隊人龍，甚至「打蛇餅」。有美國旅客表示，因想感受本地氣氛故參與活動，認為活動選址及環境都不錯，比起美國同類節日，攤檔種類更多元化。他們又指，場地僅部份地方可聽音樂，希望活動可以增加音樂元素，例如邀請藝人或音樂家表演等。



2026年3月7日，亞洲咖啡音樂節第二日在香港啟德體育園舉行。（夏家朗攝）

部份人於購買食物或飲品後，坐於草地的座位慢慢享用。（林子慰攝）

亞洲咖啡音樂節以香港作為首站，周五（6日）起一連3日在啟德體育園東營舉行，今日（7日）為第二日。中午現場所見人流較首日多，在門口入場購票的人士開始要排隊，又有部份咖啡攤檔前出現輪候人龍。部份入場「啡迷」於購買食物或飲品後，坐於草地的座位慢慢享用。

2026年3月7日，亞洲咖啡音樂節第二日在香港啟德體育園舉行。（夏家朗攝）

美國旅客

美國旅客Carol及Nathan來港探望朋友，預計留港數周，因想感受本地特色，加上本身喜歡咖啡，故參與今次活動，每人平均消費約200元。Carol表示，曾在美國參與類似活動，認為是次咖啡節的販賣攤檔較多元化，可以品嘗不同種類的咖啡。問及該活動可否吸引旅客來港？他們認為是次活動除了咖啡外，亦標榜音樂，惟入場後較少地方可聽到音樂，亦不見歌手及音樂家，若日後活動可以邀請著名歌手現場演唱，應會吸引外地旅客。

美國旅客Carol及Nathan讚賞活動環境舒服，攤檔多元化。（林子慰攝）

廣西旅客讚香港辦咖啡節夠國際性 較上海及深圳優勝

另一位入場的楊小姐一行人來自廣西，因喜歡香港美食，每年都會來香港，是次特意選擇咖啡節活動時到訪，連同門票計算，人均約消費300元。楊小姐本是咖啡愛好者，曾去上海、深圳等咖啡節，認為香港咖啡節更具國際性，「有不同國家的（咖啡比賽）獲獎者，馬來西亞、日本、韓國等」，令她最驚喜的是來自韓國的咖啡攤檔，30港元可以購買一杯咖啡和茶點。

廣西旅客楊小姐認為香港咖啡節較內地更具國際性。（林子慰攝）

Tommy（右）和Sophia（左）認為，比起本地其他咖啡節，該活動環境最舒服，人流比預期少。（林子慰攝）

Tommy和Sophia同樣是咖啡愛好者，今日共消費約800元購買咖啡，「飲左5杯咖啡」。他們認為，比起本地其他咖啡節，該活動環境最舒服，人流比預期少，「無咁多人，唔使排好耐隊，最耐都係排30分鐘左右。唔洗逼，又有得坐，通道都暢通」。他們又認為該活動與專精咖啡的活動定位不同，「呢度有音樂、有其他野食，可能預人群喺度留半日」。