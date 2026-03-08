今日新聞8分鐘｜印傭夾帶私逃　老婦失逾11萬｜加國華裔跨洋尋親

將軍澳尚德邨單位疑拜神焚宅 20人自行疏散

將軍澳尚德邨發生火警。今午（3日）約3時13分，尚德邨尚智樓一高層單位發生火警。消防接報趕至，派出搜救隊救援，至下午約3時32分將火救熄。事件中幸無人受傷，20人自行疏散，警方正調查火警起因。

有網民在社交平台上載現場影片，可見涉事單位冒出白煙，大批消防員到場，亦有救護車在場戒備；有街坊在樓下舉機拍攝現場情況。消防經初步調查，相信單位神台位置有雜物起火。據了解，60歲姓吳男屋主事發時不在家，他離家前曾拜神。

葵涌道私家車撼水馬撞壆「反肚」 司機乘客一度被困

葵涌發生車禍。今日（8日）凌晨1時許，一輛私家車沿葵涌道快線往九龍方向行駛，途經荔景天主教中學對開，現場本身有兩條行車線，因慢線進行工程而封路，同時擺放水馬，私家車懷疑失控先撞水馬，猛撼路中分隔石壆，私家車繼而「反肚」。

何文田三周內再爆水管 忠孝街斜路變黃河

何文田三周內第三度爆水管。繼愛民邨年廿九（2月16日）內部泵房爆水管、年初四（2月20日）忠孝街有鹹水管爆裂後，今日（3月7日）下午3時許，警方接獲途人及保安報案，指忠孝街與孝民街交界再度發生同類事故。

網上圖片可見，聖公會聖三一堂中學對出行人路位置，大量泥水湧出地面，燈柱傾側。泥水沿忠孝街斜路往下流，行車線頓成「黃河」，愛民廣場對開馬路亦被淹浸，途經巴士需涉水而行。現場消息指，受影響範圍約為10米乘4米，多塊路磚被沖至翻起，水務署已派員到場關水掣。

旺角夾公仔店3個月兩度遇竊 賊擸唱錢機近3萬現金

旺角發生盜竊案。昨晚（7日）8時許，一名男子返回花園街2至16號好景商業中心內一間夾公仔店，發現有現金不知所終，懷疑被人盜去，於是報案。

啟晴邨39歲印傭疑夾帶私逃 7旬僱主失逾11萬「棺材本」

啟德發生盜竊案。昨晚（7日）10時許，警方接獲一名74歲林姓老婦報案，發現啟晴邨康晴樓住所有金飾和現金不知所終，懷疑被人盜去。

29歲加國華裔跨洋尋親 失散25年父子相擁：爸爸我愛你

2001年，年僅4歲的張雲鵬在瀋陽與親人失散，隨後改名在福利院長大，9歲被一對加拿大夫婦領養遠走異國。如今，29歲的他跨越半個地球回到家鄉。3月2日，張雲鵬回到家鄉吉林通化市輝南縣，當他用略顯生澀的中文喊出「爸爸，我愛你」時，這場橫跨25年、超過7000公里的尋親路終於圓滿。

杜拜機場遭無人機襲擊 BBC 證撞擊鄰近客運大廳

阿聯酋杜拜國際機場（又譯迪拜國際機場，機場編號DXB）一帶3月7日傳出爆炸聲後，社交網站熱傳一段該機場附近遭無人機襲擊的影片，現場冒出濃煙，英國廣播公司（BBC）查核後指，撞擊位置看來位於鐵路線和租車公司大樓的北側，鄰近機場A大廳（Concourse A）。有美媒則訪問到一名當時身在機場內的目擊者指，當時感覺到「建築物搖晃」。

首踏職場成電車車長 家庭主婦：覺得自己揸車好威水

現年54歲的電車女車長向會琼（琼姐），7年前毅然走出廚房，人生首次踏足職場，竟然選擇駕駛電車。她憶述當初由家庭主婦變身要應對家庭以外的世界，難免感到不安，但其閱歷因工作而擴闊，更首次嘗到財政獨立的滋味。

眨眼間7年過去，琼姐已完全融入社會，工作更能獨當一面。她回顧這段時間的變化，說着：「以前係一個母親、一個妻子嘅責任，喺一個小家庭。𠵱家我係對住社會、香港嘅市民，我覺得𠵱家自己揸車好威水。」