張韋怡告姑仔誹謗　潘碧玉稱很愛張的兒子　曾稱嫁不出錢都留侄兒

有無綫御用宮女之稱的落選港姐張韋怡（Gogo）告姑仔潘碧玉誹謗案，今（9日）在高等法院續審，潘碧玉出庭作供，她稱2013年前家人間相處和諧，亦沒有爭財產的問題。她又稱，她曾因投資得利，獲父給她1千萬元投資，至於其兄亦非無錢，只是大洗。潘又稱，其父白手興家，故要他們善待下屬及家傭，故家傭都愛錫孩子，認為女傭在孩子的麵包內吐口水的事不大可能發生。她亦很愛錫張的Ashton，因他小時很可愛，她並曾稱：「若姑姐嫁唔出，啲錢畀晒你。」



原告為張韋怡(Gogo)，被告為潘碧玉。庭上透露，張韋怡和丈夫潘德鴻曾擺酒結婚，但未有註冊，而潘碧玉則為潘德鴻的胞妹。

潘碧玉稱她投資獲利，其父曾給她1千萬元作投資。(陳蓉攝)

原告張韋怡指姑仔潘碧玉曾指她貪慕虛榮，因而告姑仔誹謗。(陳蓉攝)

張韋怡(右)的母親曾秀英(左)早前曾供稱，在潘宅內見到有工人在給小朋友的三文治內吐口水。(陳蓉攝)

曾到英國讀書現正修讀法律專業課程

潘碧玉作供指，她於1984年出生，其後到英國讀書。回流香港後曾經營日韓護膚品的小生意。在2021年起，她開始修讀法律課程，現正就讀PCLL（法學專業證書）。

認公司每月支付2萬家用不夠開支

潘碧玉續指出，她回流後便居於九龍塘的潘宅，照顧潘父一般由她負責。公司會每月支付約2萬的「家用」，購買家中日用品。潘同意指，2萬元並不足夠全家使用，眾人有共識會另外支付家庭開支。

父離世後戶口結餘萬餘元

潘碧玉稱，在2013年前，一家人相處和諧，沒有爭執。潘宅最初由三兄妹每人持有1/3，各方對此沒有爭拗，她稱：「出世已經定左percentage，無乜需要拗。」至潘父離世後，她負責處理其戶口結餘，惟當中僅餘萬多元，其後三兄妹每人分得數千元。

投資得利曾獲父給1千萬投資

潘碧玉憶述，在2010年左右，潘父因她投資護膚品股票獲利十多萬感高興，故再給了她一千萬元投資。潘形容：「我嗰時喺到數，我覺得好多個零囉！」另外，潘父的公司會購入舊樓等收購，在此期間她可以獲得租金收入。

指兄長非無錢而是大洗

潘碧玉強調，其兄潘德鴻並非沒有錢，並說：「哥哥唔係無錢，佢大洗啫，哥哥係有錢。」惟她確實擔憂兄長與姪子，故有時會幫Ashton向潘父爭取，她說：「嗲下老豆，有時會叫老豆豆，爸爸就會話，好啦好啦，叫張小姐（潘家的一名秘書）開票啦！」

稱很疼錫張的兒子Ashton

潘碧玉稱，她很疼錫Ashton，因為他手抱時期很可愛，平常叫他「油雞仔」，她又提及，又曾對他說：「姑姐嫁唔出，啲錢就俾晒你。」

指張曾要求房間做BB房

在2018年，潘家有一間剩餘的房間，張想用來做BB房，惟其二哥的子女物品尚未搬走，張遂要求她跟潘老提議，潘碧玉形容：「佢成日叫我做嘢。」

認為傭工不大可能在麵包吐口水

潘碧玉稱，潘父白手興家，要求他們要對員工友善。家中兩位傭人與孩子的關係良好，其姪女搬離潘宅後，亦有與她們保持聯絡。她否認曾叫傭人吐口水落麵包，並說：「無乜可能，我都錫佢哋。」

案件編號：HCA1500/2020