今日新聞8分鐘｜狗被咬斃　狗主斥無拖繩｜女星仿｢噴火蛋糕｣出事

樂富廣場對開垃圾桶起火 黑煙沖天 途人持滅火筒撲救

樂富發生火警。今日（9日）下午3時03分，樂富廣場對開的橫頭磡南道近的士落客處，有一個垃圾桶起火冒濃煙，驚動多人報案。

據讀者提供影片及照片可見，涉事垃圾桶遭猛烈焚燒，有大量黑色濃煙冒出。有熱心市民手持滅火筒救熄，其後消防趕至，開喉射水降溫。據知初步調查相信起火原因無可疑。

北角東岸板道停電3小時 街燈一度熄滅 市民摸黑散步

北角東岸板道一帶懷疑停電。據悉，今日（9日）晚上約7時許，由城市花園對開至和富中心升降橋的一段東岸板道，懷疑供電故障，板道漆黑一片。《香港01》記者晚上9時許到場視察，發現有東岸板道相關路段的街燈熄滅，市民需要「摸黑」行路，亦有練跑市民亮起手機電筒照亮前路。有工程人員到場搶修，在升降橋附近打開地面井蓋檢查。

港燈回覆《香港01》查詢表示，港燈供電一直維持正常，較早前已應當局要求，派出工程人員到場，提供必要的支援。發展局則表示，發展局海港辦事處今晚約7時接獲保安員報告，北角東岸板道西段（近和富中心開合橋至油街出口一段） 出現供電問題，導致有關路段照明系統無法正常運作。辦事處隨即加派人手，協助在該段板道的市民離開受影響範圍。經緊急維修工程後，照明系統於晚上約10時暫時回復正常，事件原因有待調查。發展局海港辦事處會繼續密切監察情況，作出適當安排。

城大副教授杜渡疑為省1.6萬佣金 1千元賄賂經紀 提供利益罪成

城大副教授杜渡簽下臨時租約後，即日下午「撻訂」，涉想以1000元叫美聯地產經紀「私了」，以省卻1.6萬元佣金，遭廉署控以提供利益罪。案件今（10日）在沙田裁判法院裁決，裁判官裁定被告罪成。案件將押後至3月25日判刑，以待為被告索取背景報告，期間被告續准保釋。

裁判官施祖堯認為，若然1千元是被告真誠給予給予經紀作為賠償，根本無須在訊息中解釋「私了」的意思，他明顯是知道違約的代價比一千元大，才會提出「私了」。施官認為，被告的行為破壞地產經紀與公司的忠誠，亦非合理辯解。

屯門男賊半身探入夾公仔機出貨口 圖盜$200模型 警到場拉人

屯門屯利街1號發生企圖盜竊案。今日（9日）下午4時37分，警方接獲一名男子報案，指懷疑一名男子在華都商場一間夾公仔機舖內，企圖盜去置於夾公仔機內的一個價值約200元的模型。人員接報到場，經初步調查，涉案31歲姓盧男子涉嫌「企圖盜竊」被捕，現正被扣留調查，案件交由屯門警區刑事調查隊第二隊跟進。

消息指，42歲姓唐男報案人為店舖負責人的朋友，亦是店內另一部夾公仔機的機主。唐男今午到店檢查自己的機器時，發現盧男正將上半身探進涉事夾公仔機的出貨口內，企圖取出模型。唐男見狀立即上前制止及報案，揭發事件。

河背貴婦狗被咬重傷不治 主人斥對方無拖狗繩 泣：佢係我小朋友

河背水塘發生狗咬狗事件。有網民在社交平台發文，指在上址放狗期間，一隻唐狗突然襲擊貴婦狗「蝦哈」，導致其身受重傷，於是立即帶牠到動物診所搶救，可惜最終不治。

《香港01》聯絡到「蝦哈」主人丁小姐，「蝦哈」送醫時一度有知覺，惟最終失去心跳，「我自己都唔想佢咁辛苦就放手。」她哽咽道：「我隻狗都係我嘅小朋友，我都會好傷心，我尋晚都瞓唔到，食唔到嘢!」她直斥對方不負責任，沒有牽狗繩、戴口罩，更在事後「推嚟推去」，聲稱自己並不是狗主。現在只能提交資料及相關影片交予漁農署跟進。

26歲女星模仿｢噴火蛋糕｣多處燒傷險毀容 批小紅書不負責任

近期，內地社交平台小紅書上流行的「噴火蛋糕」玩法因其獨特「氛圍感」走紅，引起網民爭相模仿打卡。曾參演周星馳電影《美人魚》、現年26歲的內地女演員王添羽在生日當天模仿該玩法，不料用酒精「噴火」時出現事故，導致眉毛、下巴及頸部多處燒傷。

男子上月暈倒天晉心跳停頓 妻發文指情況好轉 向施援手的人道謝

今年2月10日，一名男子據報在將軍澳住宅屋苑天晉的商場扶手電梯暈倒，一度呼吸及心跳停頓，所幸有熱心途人見狀立即施以援手，一直進行心外壓直至救護員到場接手，送往急症室搶救。

河北女遭鄰桌誤拿餐凳 偷往對方衣帽倒螺螄粉湯報復 網斥無教養

3月5日，河北保定一名女生因誤拿鄰桌凳子，竟遭對方將螺螄粉湯倒入其羽絨服的衣帽內，她回家後才驚覺衣服報廢。現場畫面被監控鏡頭完整拍下，引發網民熱議。

台灣南投縣知名景區重大意外 接駁巴士撞山壁墮40米深山谷1死7傷

台灣南投縣竹山鎮杉林溪園區今日（9日）發生一宗重大車禍，一輛接駁巴士疑似因為車輛故障導致失控撞向山壁，然後墜入近40米、約13層樓高的深谷，目前已致1死7傷。

伊朗局勢｜油價攀升 車主憂繼續加價捱貴油 嘆「幾貴都要畀㗎」

近期中東戰局持續緊張，帶動國際油價節節攀升，連帶本地油價再加價，不少需要每日駕駛出行的車主或司機，對油價上漲感到無奈，擔憂日後要「捱貴油」。記者今日（10日）到油站視察並訪問多名司機，有車主坦言即使油價再貴，因工作需要只能硬着頭皮負擔，「幾貴都要畀㗎啦。」他們又表示，對政府補貼不抱任何期望，相信只能「靠自己」。