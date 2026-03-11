今日新聞8分鐘｜獨留男童狂掟玩具落街｜帝京酒店疑有人廁所玩屎

古洞北房協地盤起火濃煙沖天多人報案 消防開喉救熄 逾百人疏散

北區有地盤發生火警。今日（10日）傍晚約6時03分，古洞北新發展區第24區一個地盤起火，冒出大量濃煙，驚動多人報案。消防趕赴現場，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，至傍晚約6時46分將火救熄。事件中有約130人疏散，幸無人受傷。據了解，初步調查相信有建築材料及雜物起火。事發為地盤正在興建房協專用安置屋邨，房協回覆《香港01》查詢表示，初步了解事件並不會影響工程進度。

女子旺角匯豐銀行存款遭搶$1萬現金 途人合力擒男疑犯

旺角彌敦道亞皆老街交界匯豐銀行今午（10日）發生搶掠案，據報下午3時34分，一名女子在銀行內遭人搶去手上1萬元現金，男疑犯當場被捕。

油價升｜泊街貨車油缸成獵物 屯門4部貨車慘被偷油 損失逾$3萬

中東局勢緊張帶動國際油價攀升，其中汽車燃油「點滴成金」！有歹徒覬覦停泊路邊的大貨車油缸，偷走燃油。今日（11日）早上8時，停泊在屯門望發街掘頭路的4部貨車，油缸被掏空，多名司機報稱共損失逾3萬元。

深水埗獨留在家男童疑掟玩具落樓毀車 其母被捕 途人︰架車真慘

深水埗發生高空墮物毀車案。今日（11日）凌晨零時許，警方接報指，有大批雜物從大南街343至345號一個單位墮下，擊中一輛泊在樓下的私家車。警方接報到場調查，初步懷疑有一名兒童，從屋內扔下玩具和其他雜物。警方現正調查案件，救護車亦到場戒備。

現場消息稱，涉事為5樓一個「一劏三」的劏房單位。當時一名4歲烏干達籍男童獨留在家中，不停將玩具和其他雜物掟落街；其29歲烏干達籍母親則帶同另一名約1歲的兒子離開寓所。警員隨後將涉案男童、其母親及弟弟，一併帶署調查，母親事後涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪名被捕，現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進，事件中無人受傷。據悉，被捕女子持「行街紙」留港。

旺角帝京酒店男廁格門把佈「屎痕」 帖主：洗5次手先唔臭

近日有人在社交平台Threads發佈一則帖文，崩潰訴說在旺角帝京酒店意外「摸屎」的經歷。帖主在文中寫道，酒店大堂男廁昏暗，他進入廁格關上門後發現手心傳來惡臭，遂立即打開電筒查看，才驚覺門把及鎖位滿佈糞便，他崩潰道：「我洗X咗5次手先唔臭」。其上載的影片可見，至少2個廁格門把沾上棕色的排泄物，「兩格都有喎，明顯玩嘢」。

帝京酒店在帖文留言向事主致歉，並已即時安排同事徹底清潔及消毒有關設施，承諾會加強巡查，確保同類事件不再發生。酒店亦已就此事向警方備案，以調查是否涉及惡意破壞。

網傳新界的士車尾廂載電單車 網民：拖車嗰份都畀佢撈埋

網上流傳影片及照片，可見一輛新界的士在元朗公路沿中線行駛期間，車尾行李廂放置了一部電單車。有目擊事件的駕駛人士透露，事發約今日（10日）下午3時許，他駕車沿元朗公路行駛時，目擊該輛的士的車尾廂放置了一部電單車，目測的士司機有以繩索繫穩，車冚亦未見晃動，惟該名駕駛人士擔心安全，不敢尾隨的士，故在鄰線行車。

前區議員王進洋涉電騙 承認7項洗黑錢罪 遭判囚45個月

前離島區議員王進洋涉聯同化名「陳浩南」及「曾志偉」的騙徒，參與「猜猜我是誰」電話騙案，假扮事主的親人，自稱犯法須繳交索取保釋金，詐騙6名分別73至93歲的長者，涉款共59萬元。王原被控串謀詐騙等共19項罪名，今（11日）在區域法院承認7項屬交替控罪的洗黑錢罪。辯方求情指，被告對電騙的知情程度不高，惟區域法院法官李慶年判刑時指，一般心智成熟或明理人士，即使不知道詳情，也會合理地相信長者被騙，考慮該等罪案的普遍程度，加刑五分一，終判囚45個月。

OpenClaw│｢養龍蝦｣成潮流 幾分鐘完成一周工作 打工仔焦慮升級

近兩個月，「養龍蝦」成為中國的一大熱詞。

52條「中日航線」2月全部取消航班 2514次赴日航班停飛

據《第一財經》報道，航班管家數據顯示，在包括中國春節的整個2月，共有52條中日航線取消全部航班，取消率進一步提升。停飛航線涵蓋北京、上海、廣州、成都等主要出境城市，以及東京、大阪、名古屋、沖繩、札幌等日本熱門機場，整個2月份共有2514個赴日航班取消，取消率達48.5%，中日航空往來呈現明顯萎縮。