黃詠儀醫生離世｜今舉行追思禱告　周一鳴、江旻憓、林哲玄等出席

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授、中文大學醫院骨科顧問醫生黃詠儀(Clara），因患上肺癌，在2月26日在家人陪伴下離世。沙田天主教聖本篤堂今晚（11日）舉辦她的追思禱告，不少政界及醫學界人士亦有到場，包括警務處處長周一鳴、中大校長盧煜明、擊劍奧運金牌得主兼立法會議員江旻憓，以及醫學界議員林哲玄亦有到場。



黃詠儀追思禱告今於沙田聖本篤堂舉行。(梁鵬威攝)

黃詠儀醫生的追思禱告今日在沙田圍天主教聖本篤堂舉辦，大堂兩邊放滿花牌。其表弟表妹留言「親愛的表姐，愛在心中，不曾離去。」前行政會議召集人陳智思亦獻花牌，留言「主懷安息」。中文大學、中大醫院、黃詠儀母校東華三院邱子田紀念中學亦有獻花牌。

旅遊界立法會議員江旻憓今晚（11日）出席黃詠儀醫生的追思禱告。(梁鵬威攝)

警務處處長周一鳴亦到場。(梁鵬威攝)

素未謀面出席者：尾段時間仍續教學、關顧病人 要好大愛先能夠做到

出席者張先生不認識黃醫生，早前透過新聞了解其生平，十分欣賞其善良大愛，特意前來表達思念。他說：「黃醫生喺患肺癌最尾呢段時間，佢仲繼續教學工作，繼續關顧病人，呢個要好大愛先能夠做到。」他希望黃醫生的故事，能成為新晉醫生的學習榜樣，「喺呢個醫學界面臨人手短缺、好多嘅問題嘅時候，都能夠堅持呢份大愛嘅精神，繼續為香港有需要嘅人去服務。」

不少人出席，教堂幾乎座無虛席。(梁鵬威攝)

張先生原不認識黃詠儀，在了解起生平後，被其大愛精神所感動。(梁鵬威攝)

教會朋友、小學同學來送別黃詠儀醫生：感難過傷感

施小姐和梁小姐是黃詠儀在教會認識的好友，她們稱黃詠儀醫生為人善良，教友們平時有痛症，她會一一仔細解答，「我隻手作痛，佢仲會幫我按。」對於黃醫生離世，二人均感到難過，會一直掛念她。

陳先生是黃詠儀的小學同學，他稱黃詠儀自小就很乖巧勤奮，受同學們歡迎。雖然他們自升讀中學後就沒聯絡，但得悉其離世消息仍感十分傷感。

施小姐（左）和梁小姐（右）稱黃詠儀為人善良，教友們有任何醫學相關問題，她都一一解答。(梁鵬威攝)

據其家屬發出的訃告，黃詠儀明日（12日）上午在馬鞍山天主教聖方濟堂舉行逾越聖祭，之後移送和合石進行火化禮。