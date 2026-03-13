觀音開庫2026｜借庫意思？借庫幾錢？紅磡觀音廟安排　14廟宇一覽

每年農曆正月廿六是「觀音開庫/觀音借庫」的日子，今晚（13日）正月廿五是觀音開庫預備夜，當踏入正月廿六子時、即今晚11時，華人廟宇委員會轄下14間廟宇都有觀音開庫安排。借庫什麼意思？借庫幾錢？善信借庫熱點紅磡觀音廟有什麼交通及排隊安排，一文看清。



當踏入正月廿六子時、即2026年3月13晚11時，華人廟宇委員會轄下14間廟宇都有觀音開庫安排。圖為去年觀音開庫，紅磡觀音廟善信借庫後情況。（資料圖片/廖雁雄攝）

觀音開庫什麼意思？觀音借庫意思是什麼？

民間相信農曆正月廿六日是觀音開庫之日。善信帶備祭品（如香燭、觀音衣）前往觀音廟拜祭後，於「金銀庫」取得寫有銀碼的利是，稱為「借庫」，並於翌年開庫前，回觀音廟還神還庫。

觀音借庫最多幾多錢？

．每間廟宇的庫房形式、寶燭、庫錢銀碼都有不同，但有兩點基本上大同小異。其一，借庫寶燭（香燭、平安符以及觀音衣）的內容反映的善信不只是借庫，同時也求福消災；其二，善信重視「有借有還」，向觀音借庫後，會於翌年開庫前還庫。

．借庫金額一般由300萬至10億不等，金額只是一個意頭，寓意向觀音借來好運。

觀音開庫有什麼規矩？

善信進入廟宇時只限攜帶3支細香，每枝細香直徑不可大於0.8厘米，全長不可超過50厘米。紅磡觀音廟及銅鑼灣大坑蓮花宮的點香區均設於廟外，所有參拜善信必須在廟外指定的點香區內點香。廟宇範圍內禁止燃點任何蠟燭及燃燒寶帛。

紅磡觀音廟有什麼特別安排？

紅磡觀音廟「觀音開庫」將於3月13日晚上11時起通宵開放至3月14日晚上8時。為保障公眾安全，警方會作出特別人流管理及交通安排。

警方會於月13日下午四時開始直至活動結束，紅磡觀音廟附近會實施一連串臨時改道及封閉措施，包括: 差館里、獲嘉道、觀音街及平治街。駕駛人士請留意交通標誌及現場警方指示。

活動期間亦於觀音廟旁-香港考評局外之行人路上設置了關愛區，提供座位予七十歲或以上之長者，行動不便及其他有需要人士使用。有需要市民可與現場警務人員聯絡，警方會根據現場情況安排排隊輪候。

紅磡觀音廟旁、香港考評局外之行人路上設置了關愛區，提供座位予七十歲或以上之長者，行動不便及其他有需要人士使用。

什麼廟宇可借庫？紅磡觀音廟、大坑蓮花宮幾點開放？

．大坑蓮花宮：由3月13日晚上11時通宵開放至翌日（3月14日）晚上6時。

．香港仔天后古廟：由3月13日晚上11時通宵開放至翌日（3月14日）凌晨2時；其後於3月14日上午8時至下午5時開放。

．黃泥涌北帝譚公廟及天后廟：由3月13日晚上11時通宵開放至翌日（3月14日）凌晨3時；其後於3月14日上午8時至下午5時開放。

．筲箕灣天后古廟：由3月13日晚上11時通宵開放至翌日（3月14日）晚上6時。

．筲箕灣譚公廟：由3月13日晚上11時通宵開放至翌日（3月14日）凌晨2時；其後於3月14日上午8時至下午5時開放。

．灣仔玉虛宮（北帝廟）：由3月13日晚上11時通宵開放至翌日（3月14日）凌晨2時；其後於3月14日上午8時至下午5時開放。

．鴨脷洲洪聖古廟：由3月13日晚上11時通宵開放至翌日（3月14日）凌晨1時；其後於3月14日上午8時至下午5時開放。

．土瓜灣天后古廟：由3月13日晚上11時通宵開放至翌日（3月14日）凌晨3時；其後於3月14日上午8時30分至下午5時30分開放。

．紅磡北帝古廟：由3月14日上午8時至下午7時開放。

．紅磡觀音廟：由3月13日晚上11時通宵開放至翌日（3月14日）晚上8時（請注意，為籌備觀音開庫，該廟將於3月13日下午4時提早關門）。

．深水埗三太子及北帝廟：由3月14日上午7時至晚上7時開放。

．深水埗天后廟：由3月13日晚上11時通宵開放至翌日（3月14日）凌晨3時；其後於3月14日上午8時至下午5時開放。

．茶果嶺天后廟：由3月13日晚上11時通宵開放至翌日（3月14日）凌晨2時；其後於3月14日上午7時至晚上7時開放。

