中學教師15年前犯法求情自稱當補習　因升校長被揭說謊　認罪候判

中學教師15年前涉侵犯版權案上庭，他當時求情時稱他只是一名補習老師，法庭亦信以為真。十多年後，教師獲晉升為校長，卻在背景審查時揭發他曾犯案上庭，當時更在庭上作虛假陳述。原本已為準校長的男子，今(17日)在觀塘法院承認意圖妨礙司法公正罪，並稱他當年因不想影響家庭及學校而犯案，署理主任裁判官鍾明新把案押後案件至3月30日，先為被告索取感化及社會服務令報告才判刑，被告期間准保釋。



被告趙國聲、報稱高級教育主任，承認一項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪，指他於2011年8月10日，在觀塘法院，在案件KTCC 4144/2011求情時入屈虛假陳述。

被告趙國聲在觀塘法院認罪。(資料圖片)

2011年上庭求情自稱補習老師

案情指，被告2011年被控管有及分發侵犯版權複製品罪，在總裁判官蘇惠德席前認罪，他親自求情時自稱任職私人補習老師，月入約2萬至3萬元，並有一名3歲子女。被告當時實為一名中學教師，月入約6萬，並有一名1歲女兒。

校長查背景揭發有案底

教育局在2024年考慮升被告為校長，對他作背景調查，發現他曾有案底，且在庭上作出不實的陳述。被告被捕後，2025年8月與警方進行會面錄影，承認他除了教師並無其他工作，他不記得2011年曾作出虛假陳述的事。

求情稱當年不想影響家庭學校

代表被告的律師今求情時，呈上10封求情信，指被告的上司、同事及下屬，均指被告是好爸爸和好老師，指被告當時因不想影響家庭及學校才會說謊，現已深感後悔。被告亦因本案將失去從事30多年的工作，他明白這是咎由自取。

律師指本案有別一般同類案件

律師又指，本案有別於一般妨礙司法公正案件，被告並非想掩飾其他嚴重罪行而犯案，望法庭能給被告一次機會，考慮非監禁式刑罰。鍾官押後判刑。

案件編號：KTCC2034/2025